Le meurtre du milliardaire Barry Sherman et de sa femme: un an déjà et le ou les auteurs courent toujours

Une année après le double meurtre du milliardaire Barry Sherman et de son épouse Honey, le mystère persiste à Toronto sur l’identité du ou des meurtriers.

Le 15 décembre 2017, le couple philanthrope était retrouvé sans vie près de la piscine de sa luxueuse résidence, dans le nord de la Ville Reine.

Si, au départ, des sources policières avaient laissé entendre que la thèse du meurtre suivi d’un suicide était privilégiée par les forces de l’ordre, six semaines après le début de l’enquête la police faisait un virage complet et confirmait qu’il s’agissait en fait d’un double meurtre. Corrigeant le tir, la police torontoise affirmait même alors que le fondateur du géant pharmaceutique Apotex et sa femme avaient été «ciblés», leur assassinat ayant été planifié par son ou ses auteurs.

Dans une déclaration récente, les enfants des Sherman – Jonathon, Lauren, Alexandra et Kaelen – ont indiqué qu’ils étaient reconnaissants envers tous ceux qui les ont réconfortés à la suite du terrible drame leur ayant arraché leurs parents.

«Nous souhaitons également réaffirmer l'engagement continu de notre famille envers les nombreuses causes humanitaires auxquelles nos parents étaient profondément attachés», ont-ils indiqué, selon le «Toronto Sun».

Récompense de 10 millions $

Les enfants Sherman veulent plus que poursuivre l’œuvre philanthropique du couple assassiné. Ils souhaitent avant tout, histoire de pouvoir faire leur deuil, que la police mette à l’ombre celui ou ceux qui ont enlevé la vie à leurs parents. Leur confiance envers les autorités est toutefois ébranlée en raison du faux départ de l’enquête.

Signe de leur détermination, ils offrent toujours une somme de 10 millions $ à toute personne qui, par ses informations, pourrait élucider le crime.

Les héritiers des Sherman ont aussi embauché leur propre équipe de détectives, insatisfaits du travail de la police torontoise.

«Nous continuons d'espérer que justice leur soit rendue pour la perte profonde de leurs vies», a déclaré la famille.