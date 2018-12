«Les États-Unis sont devenus fous et nous ne savons pas pourquoi» – Adam McKay

Créateur du personnage de Ron Burgundy, incarné par Will Ferrell, Adam McKay a fait carrière dans la comédie. Mais depuis «Le casse du siècle», sorti en 2015, le réalisateur et scénariste a changé son fusil d’épaule, abordant désormais des thématiques politiques et sociales. Avec «Vice» mettant en vedette Christian Bale en Dick Cheney, Adam McKay s’attaque à la politique américaine...

Si «Vice» est un film biographique – on y suit l’évolution de Dick Cheney (Christian Bale) depuis les années 1950 –, la construction scénaristique a de quoi étonner. Retours dans le temps, images d’archives, passage du quatrième mur (celui qui sépare le sujet du public) ou scène de délire shakespearien ne sont que quelques-unes des surprises qui attendent le spectateur.

«Pour moi, ¨Vice¨ n’est pas une comédie à proprement parler, nous avons eu de longues discussions à ce sujet», indique Adam McKay lors d’une entrevue à bâtons rompus avec l’Agence QMI. Même si son long métrage – grand favori des Golden Globes avec six citations – a été nommé dans la catégorie comédie ou comédie musicale, il souligne «préfére[r] le mot tragédie. Car la tragédie peut être à la fois comique et dramatique. Oui, ¨Vice¨ contient des moments très drôles, mais aussi des moments sombres.»

Tout savoir de l’homme

Au départ, rien ne prédestinait Adam McKay à écrire un film sur l’ancien vice-président de George W. Bush (Sam Rockwell), celui qui, avec Donald Rumsfeld (Steve Carell), a popularisé les euphémismes d’«interrogatoire poussé» pour torture ou de «simulation de noyade» pour le supplice de la baignoire.

«Les meilleurs films sont généralement faits quand, au départ, on n’a pas l’intention de les faire», dit-il de son processus créatif. Adam McKay a commencé, bien innocemment, à lire des ouvrages sur Dick Cheney par intérêt personnel. «J’ai eu l’idée d’écrire le scénario au quatrième ouvrage. C’est à ce moment que j’ai réalisé que son histoire était énorme. C'est en lisant l’autobiographie de Lynne Cheney [NDLR: un rôle qu’il a confié à Amy Adams] que j’ai su. C’est là que j’ai appelé mes producteurs Kevin J. Messick et Robyn Wholey pour leur dire que je tenais un film.»

Avec sa compréhension de Dick Cheney, il a décidé d’ancrer l’homme dans l’amour qu’il porte à sa femme, Lynne.

«Le film est une espèce d’histoire d’amour quand on le regarde sous cet angle. C’est pour elle, quand elle a menacé de le quitter, qu’il a décidé de devenir quelqu’un. Il a changé complètement le cours de son existence pour elle.»

Car Dick Cheney est un homme de famille, qui protège toujours les siens... jusqu’au moment où il les trahit, comme il le fait avec sa fille Mary (Alison Pill) lorsque son autre fille, Liz (Lily Rabe), se présente aux élections.

«La question est très intéressante, répond-il lorsqu’on lui demande s’il y a quelque chose que Dick Cheney ne ferait pas par amour du pouvoir. Je ne sais pas. J’aurais pensé qu’il n’aurait jamais accepté que l’une de ses filles se retourne contre l’autre. Cet événement m’a profondément surpris d’ailleurs. Voyons voir. Serait-il capable de collusion avec la Russie? Je me le demande.»

Après de très nombreuses lectures et des recherches importantes – le scénario a d’ailleurs été soigneusement vérifié par des journalistes et des avocats afin d’éviter toute poursuite légale –, Adam McKay s’est demandé jusqu’où il irait.

«C’était complexe. Je voulais que le public soit réceptif au film et, dans le même temps, je trouvais important de montrer à quel point la torture était horrifiante. Je ne voulais pas du tout qu’elle ait l’air assainie, et je tenais aussi à respecter les personnes qui en avaient souffert. Cela a vraiment été un exercice d’équilibriste.»

Donner vie à Dick Cheney

En écrivant le scénario, Adam McKay n’a pensé qu’à un seul acteur: Christian Bale, qui a d’ailleurs pris 20 kilos pour ce rôle. «Oui, il a eu un peu besoin que je le convainque d’accepter. Sa préoccupation principale était la transformation physique. Il savait que si cet aspect ne fonctionnait pas, le film ne marcherait pas.»

«Un jour, pendant l’un des tests de maquillage avec le grand Greg Cannom [NDLR: reconnu notamment pour son travail sur ¨L'étrange histoire de Benjamin Button¨], il est sorti et j’ai été abasourdi de constater que Dick Cheney était devant moi.»

Quand on lui demande les raisons pour lesquelles il a souhaité faire ce long métrage, il répond: «Je voulais comprendre comment il est devenu ce qu’il est. En lisant à son sujet, je me suis aperçu qu’il n’avait pas toujours été méchant. C’était un enfant comme les autres. Je me suis donc demandé comment il avait fait pour devenir Dick Cheney! Et d’une manière plus générale, je voulais également comprendre comment l’Amérique s’était fourvoyée dans cette voie.»

«Bien sûr que je garde espoir dans le système! La démocratie représentative n’existe pas depuis si longtemps, 300 ans, 350 ans au maximum. C’est donc quelque chose de nouveau pour nous. Et nous nous sommes fait avoir. De gros intérêts financiers sont entrés dans le décor et ont trouvé le moyen de convaincre les gens de leur faire renoncer à certains pouvoirs sans qu’ils s’en aperçoivent. Et nous sommes en plein dedans; Donald Trump est notre président.»

«Je crois que nous apprendrons de cela. Je pense d’ailleurs que la grande leçon à en tirer est qu’il faut sortir l’argent de la démocratie, qu’il faut sortir les intérêts financiers du système de gouvernement. C’est vraiment ce qui a détruit notre gouvernement. Je suis persuadé qu’il y aura un moment où la majorité d’entre nous comprendra enfin ce qui a mal tourné. À long terme, nous allons apprendre et corriger le tir», ajoute Adam McKay.

Une trilogie?

Au cours d’entrevues précédentes, le cinéaste a indiqué que «Vice» pouvait être le second long métrage d’une trilogie amorcée avec «Le casse du siècle» et qui pourrait se poursuivre avec un film sur les changements climatiques, le phénomène qui lui cause actuellement le plus d’inquiétudes.

«À la base, ma déclaration était une plaisanterie. Aujourd’hui, je me dis: ¨Pourquoi pas une trilogie? «WTF»?¨ En fait, je crois que c’est un bon moment de se poser la question de savoir ce qui être en train de se passer parce que je me la pose quotidiennement.»

«Oui, les États-Unis sont devenus fous et nous ne savons pas pourquoi. Mais ce n’est pas que chez nous! [De nombreux autres pays] sont touchés. On a l’impression que, tout d’un coup, l’humanité s’est fatiguée. Mais vous, [au Canada], vous vous en tirez. Quoi que vous fassiez, continuez!»

«Vice» arrive sous les sapins de Noël des salles obscures du Québec dès le 25 décembre.