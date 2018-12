Les pneus d’hiver obligatoires dès aujourd'hui

Même si l’hiver est déjà bien installé au Québec, il était permis jusqu’à hier de conduire sa voiture sans pneus d’hiver.

En ce 15 décembre, toutefois, les automobilistes québécois sont légalement tenus de chausser leur voiture de pneus capables d’affronter les conditions hivernales, et ce jusqu’au 16 mars prochain.

Mis à part quelques exceptions, tous les véhicules immatriculés au Québec doivent obligatoirement équipés de pneus qui contiennent un pictogramme certifiant leur qualité à bien travailler dans la neige et à des températures extrêmes comme celles qu’on connaît depuis quelques jours.

Le Québec demeure la seule province canadienne à avoir légiféré en ce sens.

Les automobilistes récalcitrants, en plus de mettre leur sécurité et celle des autres en danger, s’exposent à une amende variant entre 200$ et 300$.

Une loi qui s'apprête à changer

Cela fait maintenant 10 ans que les automobilistes québécois sont forcés par la Loi de chausser leur véhicule de pneus d'hiver au plus tard le 15 décembre de chaque année. Mais voilà que cette date butoir s'apprête à changer. Dès l'année prochaine, la date limite pour faire installer ses pneus d'hiver sera devancée au 1er décembre.

Ceux-ci devront ensuite demeurer en place jusqu’au 15 mars inclusivement, après quoi il sera légal de retourner vers des pneus d'été.