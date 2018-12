«Marie, reine d'Écosse»: décevant

On attendait beaucoup du duel, par personnages interposés, entre Saoirse Ronan et Margot Robbie. Malheureusement, le résultat, «Marie, reine d'Écosse», est décevant.

En 1561, Marie (Saoirse Ronan) revient en Écosse pour y affirmer sa position de reine. Sa cousine, Élisabeth (Margot Robbie) règne sur l’Angleterre et l’Irlande. La première est catholique, la seconde, protestante, ce qui fait d’elles des ennemies naturelles.

Réalisé par Josie Rourke, Britannique connue pour ses mises en scène au théâtre, d’après le scénario de Beau Willimon («House of Cards»), «Marie, reine d'Écosse» met en parallèle ces deux femmes, l’une parvenant à conserver son trône, et l’autre finissant la tête sur le billot.

La comparaison est, en effet, intéressante. Élisabeth choisit de ne pas se marier afin de conserver son indépendance et sa position de souveraine. Marie, elle, opte pour la solution inverse, pensant que de donner naissance à un héritier consolidera sa position sur le trône. On connaît le destin des deux femmes – et le long métrage commence par cela –; Marie sera condamnée à mort par sa cousine.

Les costumes d’Alexandra Byrne («Elizabeth: l'âge d'or»), les maquillages de Parc Pilcher («Casse-noisette et les quatre royaumes») et les coiffures de Jo Nielsen («L’heure la plus sombre») mettent en valeur la beauté de Saoirse Ronan, renforcent cette Marie du scénario, assumant pleinement son rôle de monarque de droit divin, quitte à courir à sa perte.

Mélangeant la vision d’Élisabeth proposée par Shekhar Kapur – les deux longs métrages, exceptionnels, mettent en vedette Cate Blanchett dans le rôle-titre – et certaines interprétations historiques, «Marie, reine d'Écosse» réduit la fille d’Henri VIII et Anne Boleyn à une femme manipulable, peu sûre d’elle et de ses décisions.

De surcroît, certaines scènes et dialogues – sur la liberté sexuelle notamment – semblent un tantinet trop contemporains pour être historiquement véridiques. De la même manière, les raisons du mariage de Marie à Lord Darnley (Jack Lowden) – une question de plaisir sexuel – semblent un peu faibles au regard des enjeux.

Seule Saoirse Ronan tire, par la qualité indéniable de son jeu, son épingle d’un scénario qui cherche tellement à être pertinent (dénonciation du patriarcat, examen d’un féminisme qui ne peut se nommer ainsi, glorification de la maternité, etc) qu’il en devient réducteur. Si vous voulez un duel historique au féminin d’un calibre bien supérieur, «La favorite» également à l’affiche, s’impose comme l’unique choix possible.

Note: 2,5 sur 5