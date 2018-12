«Nous avons besoin de Mary Poppins» – Emily Mortimer

De passage à Toronto la semaine dernière pour la promotion du film «Le retour de Mary Poppins» mettant en vedette Emily Blunt dans le rôle-titre, Emily Mortimer, qui incarne Jane Banks, a parlé de son amour pour la gouvernante iconique et la manière dont elle a abordé sa participation à cette suite.

C’est à la demande du réalisateur Rob Marshall et de son coproducteur John DeLuca qu’Emily Mortimer a rencontré les deux hommes à New York. «Rob m’a expliqué pourquoi il fallait ramener le personnage de Mary Poppins. Il m’a aussi indiqué qu’il voulait donner vie au projet. Il m’a vraiment convaincue, à tel point qu’au sortir de cette réunion, j’ai appelé mon agent et je lui ai indiqué que je voulais vraiment faire ce film. Et je n’avais pas lu le scénario», a-t-elle détaillé à l’Agence QMI lors d’une entrevue téléphonique.

«Comme tout le monde, j’ai beaucoup aimé [le film] ¨Mary Poppins¨ quand j’étais jeune. Je l’ai aussi montré à mes enfants un nombre incalculable de fois lorsqu’ils étaient petits. Mais il y a quelque chose dans la vision de Rob qui m’a fait me dire que je devais faire partie de ce film. En écoutant les réactions des gens depuis quelques jours, je me rends compte qu’il a atteint l’objectif qu’il s’était fixé.»

«Son objectif était d’apporter du bonheur aux gens à une époque où, dans notre inconscient collectif, nous nous sentons tous un peu perdus et confus.»

Moderniser dans la fidélité...

Dans cette suite qui se déroule 30 ans après le «Mary Poppins» de 1964, la gouvernante revient aider Michael (Ben Whishaw), devenu veuf, ses trois enfants et sa sœur Jane.

«La vie a porté des coups aux enfants Banks, devenus adultes. Ces personnages que l’on a connus innocents ont souffert», de souligner Emily Mortimer. En effet, Michael et Jane étaient du premier long métrage.

«Nous avons besoin de Mary Poppins en tant qu’adultes, peut-être même plus que lorsque nous étions enfants. Elle nous apprend qu’il est important de conserver notre imagination d’enfant. Cette curiosité, cette joie éprouvée jeune doit demeurer au fur et à mesure que l’on vieillit. Car c’est une espèce de remède à la vie.»

L’actrice de 47 ans, vue notamment dans l’excellente série d’HBO «Salle des nouvelles», a également eu l’occasion de chanter, car «Le retour de Mary Poppins» est une comédie musicale. «Je chante trois lignes et j’étais terrifiée pendant le tournage. À l’école, quand j’étais enfant, je me faisais traiter de corbeau par les autres élèves tellement je ne savais pas chanter», s’est-elle souvenue.

Avec ce long métrage, de nouvelles générations d’enfants seront élevées en connaissant la gouvernante haute en couleur, quelque chose dont Emily Mortimer se réjouit.

«Les enfants ont toujours été fascinés par ¨Mary Poppins¨ et ont grandi en appréciant le film. Les histoires de PL Travers [NDLR: l’auteure des livres] sont conçues comme de mini aventures, dans lesquelles on peut entrer et sortir à son gré. Ce nouveau film peut être vu sans qu’on connaisse le premier et ça, c’est formidable.»

«Le retour de Mary Poppins» arrive dans un cinéma près de chez vous le 19 décembre.