Place à la Guignolée du Dr Julien

La Guignolée du Dr Julien, qui célèbre cette année son 16e anniversaire, se tient jusqu’à 17 h aux quatre coins de la ville de Montréal.

Les dons recueillis serviront à financer les activités de la Fondation du Dr Julien qui offrent des services aux enfants vulnérables.

Les fonds seront par la suite distribués aux trois centres d’expertise de la Fondation: le centre Assistance d'enfants en difficulté (AED) dans le quartier Hochelaga, le Garage à musique (GAM) dans le quartier Maisonneuve, ainsi que le Centre de services préventifs à l'enfance (CSPE) dans le quartier Côte-des-Neiges.

«L'argent recueilli durant la Guignolée représente près du tiers des fonds nécessaires à l'offre de nos soins et services. Les contributions du grand public et des entreprises demeurent donc essentielles pour nous aider à soigner et outiller le plus d'enfants possible», a expliqué le Dr Gilles Julien, dans un communiqué.

En 2017, la Guignolée du Dr Julien a permis de récolter 1 744 000 $ pour les enfants et les familles en situation de vulnérabilité.

Il est possible de consulter la liste des points de collecte en se rendant sur le site officiel de la Guignolée.