Robert Charlebois : «J’avais besoin d’un défi!»

Le jeudi 29 novembre, Robert Charlebois a convié les médias à la Place des Arts pour dévoiler les détails de son prochain spectacle, «Robert en CharleboisScope», qu’il présentera dès mai 2019. L’artiste promet un concert «rétrofuturiste» grandiose, qui se déploiera tant en musique qu’en images. Entrevue avec celui qui soufflera ses 75 bougies sur scène l’été prochain.

Monsieur Charlebois, ce nouveau spectacle, qui promet un voyage dans l’univers technologique, s’annonce éblouissant. Est-ce que ça vous angoisse de préparer un tel concert?

Oui, je dois avouer que c’est stressant. En même temps, j’avais besoin de ça, parce que je commençais à me sentir un peu trop à l’aise dans ma petite routine de scène. J’avais besoin d’un défi, et disons que j’ai été servi, parce que celui-là, il est grand! Sur scène, il y aura un écran (sur lequel défileront des images évoquant les différentes époques de l’oeuvre de Charlebois, NDLR) gros comme deux maisons! Ce sera quelque chose de sensible et de nouveau.

Vous avez une longue carrière derrière vous. Comment allez-vous choisir les chansons de votre prochain spectacle parmi toutes celles de votre vaste répertoire?

D’abord, il y a des incontournables que je ne peux tout simplement pas ne pas chanter en spectacle. Il y aura aussi des chansons en «stand-by», qui s’ajouteront ou non au spectacle en fonction des idées que nous aurons durant la période de création. Pour ce spectacle, je m’associe à deux boîtes montréalaises très ferrées en technologie. 4U2C, qui a entre autres collaboré avec le Cirque du Soleil, s’occupera de tout le dispositif scénique, tandis que Champagne Club Sandwich s’occupera de l’aspect vidéo et du contenu graphique. Étant Montréalais et amoureux de Montréal, je trouvais stupide de ne pas m’associer à ces beaux talents de chez nous. Mais je ne veux pas en dire trop sur le spectacle: je veux garder un peu de mystère et de surprises.

Vous allez présenter de nouvelles chansons lors de ce spectacle. Doit-on s’attendre à ce qu’un nouvel album voie aussi le jour?

Oui, il y a un nouvel album en branle. Je l’ai enregistré à Brooklyn et il est presque terminé. Je suis tombé sur un groupe de quatre gars qui sont des musiciens et des techniciens géniaux, et j’ai eu envie de travailler avec eux. Ils proviennent du milieu du punk, du rap et du R&B, alors ils m’ont vraiment fait sortir de ma zone de confort. Ils m’amènent ailleurs!

Vous semblez encore très en forme à presque 75 ans...

Oui, il faut croire que j’ai une bonne génétique! Ça fait partie des impondérables de la vie... Cela dit, je tente de garder la forme physique et psychique, de rester actif et d’éviter les excès. Certains amis proches ont disparu dernièrement... Je pense à Maurane, Johnny Halliday, Charles Aznavour... La vie va vite! J’en profite, et je touche du bois!

Et sur le plan vocal, est-ce plus difficile qu’avant de chanter, pour vous?

Oui, disons que je dois éviter les excès et bien me reposer. Je ne dois pas abuser des paradis artificiels. J’ai des amis qui sont au ciel parce qu’ils ont choisi le «sucre» plutôt que la vie. Et quand je parle de «sucre», c’est sous toutes ses formes, même liquide. Il faut y aller «mollo».

Songez-vous à la retraite, parfois?

Non! Jamais, jamais, jamais! D’un autre côté, je sais que je n’ai pas la forme d’un Aznavour qui, à plus de 90 ans, pouvait revenir d’un voyage au Japon et enfiler les entrevues le jour même. Il était incroyable! J’aimerais mourir vieux, à 101 ans, assassiné par un mari jaloux. Ce serait une belle mort!

Votre fils Jérôme suit vos traces. Aimez-vous sa musique?

Oui, il est vraiment en train de trouver sa voie. Il va d’ailleurs sortir un album prochainement, et c’est très intéressant. Ce sont des chansons drôles. Je me souviens que, quand il était petit, il disait toujours qu’il allait devenir un chanteur comique. Il s’en va de plus en plus vers ça, tout en gardant son côté poétique. Je suis fier de mes deux fils: ils sont bien dans leurs «baskets», et ils m’impressionnent!

Quels sont vos projets pour l’hiver?

Mon hiver sera écourté, puisque je vais passer du temps avec ma femme dans notre maison en Guadeloupe. J’ai aussi une tournée de spectacles en Europe. Ensuite, je vais revenir au Québec pour travailler sur mon spectacle. Je veux me laisser pousser les cheveux pour avoir la même tête que sur l’affiche!

En conclusion, que vous reste-t-il à accomplir dans votre carrière pour être comblé?

Je suis déjà plus que comblé, mais si je dois choisir quelque chose, je dirais que j’aimerais réussir à créer la bière parfaite un jour. Une grande bière!