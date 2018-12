«Roma»: la nostalgie camarade

Après «Gravité», Alfonso Cuaron revient à un cinéma plus intimiste et plus contemplatif avec ce «Roma» en noir et blanc.

On sait que «Roma» (dont le titre vient du nom d’un quartier de Mexico), gagnant du Lion d’or au Festival de Venise et en lice aux Golden Globes dans la catégorie du meilleur film en langue étrangère, est une exploration partiellement autobiographique de l’enfance du cinéaste mexicain. Mais il serait vain de chercher à démêler le vrai du faux, le spectateur étant invité à se laisser porter par cette histoire qui se déroule en 1971.

C’est que le sujet de «Roma» n’est pas tant l’enfance du réalisateur que l’existence de Cleo (Yalitza Aparicio), l’une des deux domestiques qui habite avec cette famille dont on découvre la dynamique au fil des images aux arrière-plans révélateurs d’autant d’indices.

Cleo s’occupe de tout. Elle réveille les quatre enfants de la maisonnée, Sofi (Daniela Demesa), Pepe (Marco Graf), Paco (Carlos Peralta) et Tonio (Diego Cortina Autrey), les habille, les nourrit, va les chercher à l’école. Avec cette connaissance que confère l’intimité domestique, elle anticipe le moindre besoin du maître, Antonio (Fernando Grediaga), de la maîtresse de maison, Sofia (Marina de Tavira), ainsi que de la grand-mère, Teresa (Veronica Garcia), qui habite également là.

Lors de sa journée de congé hebdomadaire – en a-t-elle vraiment une? –, Cleo se rend au cinéma avec Adela (Nancy García García), l’autre domestique à la résidence. Amoureuse de Fermin (Jorge Antonio Guerrero), Cleo couche avec lui et tombe enceinte.

Or, on n’est jamais dans le drame, Cuaron adoptant résolument une attitude de voyeur, certes nostalgique, plutôt qu’une de commentateur social. C’est le spectateur qui porte le fardeau de l’interprétation, de l’appréciation de la vie de Cleo, membre servile de cette famille qui ira en se désagrégeant.

On ne peut faire abstraction des références visuelles à l’Italien Vittorio De Sica, à l’Indien Satyajit Ray, ou encore à l’ensemble du mouvement néoréaliste. Comme on ne peut que louer chaque plan de caméra de «Roma», Alfonso Cuaron peignant, en autant de teintes de gris qu’il y a de nuances d’émotion chez les personnages, de véritables tableaux qui forcent l’admiration.

C’est l’émotion du spectateur qui fait cruellement défaut dans cette production de 135 minutes. Le recul du réalisateur, scénariste, directeur de la photographie et monteur empêche l’investissement du cinéphile qui contemple ces tranches de vies, désormais reléguées à la nostalgie pour qui les as vécues du bon côté de la clôture sociale.

Note: 4 sur 5