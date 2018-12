Un 3e affrontement en 12 jours

Pour la troisième fois en 12 jours, ce soir, les Canadiens de Montréal affronteront les Sénateurs d'Ottawa.

Cette rencontre sera présentée sur les ondes de TVA Sports dès 19h. Vous pourrez également voir l'avant-match à compter de 18h.

Les hommes de Guy Boucher auront le couteau entre les dents puisqu'ils ont baissé pavillon 5-2 lors de chacun des deux matchs entre les deux formations la semaine dernière.

De plus, les Sénateurs n'accusent que cinq points de retard sur le Tricolore au classement, qui a cependant un match en main.

La troupe de Claude Julien fait bien dernièrement alors qu'elle a remporté quatre de ses cinq derniers matchs et cinq de ses sept parties en décembre.

Il faut s'attendre à un duel offensif alors que les Sénateurs et les Canadiens viennent non seulement aux 9e et 14e rangs respectivement pour les buts marqués, mais aussi aux 31e et 23e rangs respectivement pour les buts accordés.