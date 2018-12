Un beagle tiré et poignardé sauvé de la mort par des bénévoles

Une équipe de bénévoles est parvenue à sauver la vie d’un chien victime d’un horrible cas de cruauté animale à Frostproof, en Floride.

Mise en garde : les images présentées dans le reportage ci-haut peuvent être choquantes.

Max, un chien de race beagle, a été trouvé près d’une résidence par une ambulancière qui terminait son quart de travail. L’animal était si sévèrement blessé que la dame n’a pas voulu contacter les services de contrôle animalier de peur qu’il soit euthanasié sur le champ. Elle a plutôt appelé l’équipe de secours animalier Hardee (HART), un organisme à but non lucratif dont la mission est de sauver des animaux de la fourrière, pas de les sauver in extremis de la mort.

C'est pourtant ce que les bénévoles de l'organisme ont fait.

«Il [Max] a reçu une transfusion sanguine hier. Il allait bien, mais nous l’avons fait pour lui redonner un peu d’énergie parce que plusieurs cellules sont mortes et il doit combattre des infections», explique la présidente du HART, Leigh Sockalosky.

Elle indique que Max est arrivé avec un projectile logé dans sa tête et plusieurs lacérations, comme s’il avait été attaqué avec une machette.

La femme qui a retrouvé Max entend maintenant adopter l’animal, qui devrait parvenir à récupérer la santé. Le groupe HART, de son côté, propose une récompense de 500 $ à quiconque permettra de mettre la main sur l’individu qui a commis ce geste de cruauté animale.

«Peut-être qu’une personne qui reconnaît le chien, qui sait à quel endroit il habite, pourrait nous permettre de retracer l’individu qui lui a fait ça», espère Mme Sockalosky.