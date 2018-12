Un disque très familial pour Guylaine Tanguay

Malgré une année occupée avec de nombreux spectacles et un album de reprises d’Elvis, sorti au printemps dernier, Guylaine Tanguay a pris le temps d’enregistrer un nouveau disque, «Que les fêtes commencent!», en plus de préparer un spectacle original qu’elle présentera le 22 décembre au Centre Vidéotron, à Québec.

Guylaine Tanguay a déjà sorti un album de Noël il y a quelques années, mais elle souhaitait revenir avec un disque qu’on pourrait écouter durant toute la période des fêtes.

«Je voulais un disque qui pourrait accompagner les gens à partir du moment où ils sortent les boîtes pour mettre les décorations et où ils commencent à cuisiner, jusqu’aux "partys" de la nouvelle année. Il fallait donc qu’il y ait des classiques de Noël, mais je voulais aussi des rigodons et des chansons à répondre, sur lesquelles ils pourraient taper des mains et des pieds. C’est pour cela que le disque a pour titre "Que les fêtes commencent!"»

La chanteuse est allée enregistrer cet album à Nashville, où elle a ses habitudes et où elle se sent comme chez elle.

«J’ai enregistré mes derniers disques là-bas. C’est un choix très personnel. Je vais toujours enregistrer chez Steve Mandile, qui est un ami. On travaille dans sa maison. C’est comme si j’étais en vacances quand on est chez lui! On enregistre quand je le veux, le matin ou le soir. C’est très convivial.»

Un certain esprit familial régnait dans la maison du réalisateur, notamment en raison de la présence de ses enfants.

«Chaque fois que je finissais une chanson, sa petite fille de quatre ans venait frapper à la porte et me disait, en anglais, que c’était vraiment une jolie chanson, même si elle ne comprenait pas les paroles. Elle est adorable. Elle me fait des dessins et des câlins.»

Si Guylaine a choisi de travailler dans cette ambiance, c’est avant tout parce qu’elle ne se sent pas bien dans un studio d’enregistrement plus classique.

«Je n’aime pas ça. On arrive, on nous installe dans un petit bocal, face à un micro, et on nous demande de chanter. On dirait que je perds toute mon énergie dans un tel contexte. Ça annule toute la lumière que j’ai en moi. Chez Steve, je peux garder la même énergie que j’ai sur scène, et j’ai l’impression que ça se ressent dans ma voix.»

Mère-fille

En plus des classiques, comme «La valse de Noël», «Feliz Navidad», «Jingle Bell Rock» ou «La Bastringue», Guylaine Tanguay a voulu ajouter un bonus à cet album.

«C’était nécessaire pour moi. Ça me prenait une chanson originale pour lier le tout, pour emballer le cadeau. En réunion de production, j’ai dit qu’il fallait que le titre soit "Que les fêtes commencent!" Quelqu’un m’a alors demandé pourquoi je ne l’écrivais pas, puisque je savais ce que je voulais. De retour à la maison, j’ai pris un stylo et je me suis mise à écrire les paroles. Tout est venu rapidement.»

Comme elle ne joue d’aucun instrument, elle a eu l’idée de proposer à sa fille, Marie-Pier, qui fait de la musique, de lui composer une mélodie pour accompagner son texte.

«Je lui ai commandé un air joyeux et festif. En deux ou trois jours seulement, la chanson était faite. Comme l’album était déjà terminé, on est retournés à Nashville pour enregistrer uniquement cette chanson. C’est même Marie-Pier qui fait mes chœurs. C’est un disque très familial pour moi.»

Spectacle convivial

Guylaine Tanguay a décidé de convier ses admirateurs à un spectacle unique et convivial le 22 décembre au Centre Vidéotron, à Québec.

«Comme l’album, le spectacle a pour titre "Que les fêtes commencent!", mais il n’y aura pas que moi sur scène. Je voulais qu’on reproduise ce que le temps des fêtes représente pour moi: faire de la musique pour le plaisir, sans prétention et sans aucun autre but que celui de s’amuser.» 2Frères, Amélie Veille, Alain François, Annie Blanchard et même Klô Pelgag ont répondu à son invitation.

«Il y aura des générations différentes, des artistes de styles différents. C’est aussi ça la période des fêtes: réunir des gens différents qui ont une passion commune et qui ont envie de partager les uns avec les autres.»