Un hiver d’écriture pour Louis-José Houde

Une inspiration n’attend pas l’autre pour Louis-José Houde. L’humoriste donnait le 8 décembre dernier, à Sherbrooke, la 200e représentation de son quatrième spectacle, «Préfère novembre», dont la première montréalaise avait lieu il y a tout juste un an, fin novembre 2017.

Et, s’il compte promener cette dernière production au moins jusqu’à la mi-2020, il songe déjà à son prochain spectacle solo, qui pourrait voir le jour plus tôt que prévu.

«J’entends naître le prochain spectacle de lui-même, a confié Louis-José aux journalistes, au terme du 20e Gala les Olivier, dimanche dernier. Je ne le force même pas, il me pousse dans le dos! J’ai déjà noté plein d’affaires en séances d’écriture.»

Comme un écrivain

Donc, dès janvier, Houde s’attellera sérieusement à la création de ce nouvel opus. Il en aura le temps, puisque ce chouchou du public s’offrira le luxe de jouer «Préfère novembre» seulement les week-ends, à l’Olympia de Montréal, jusqu’à la fin mars, excepté quelques escales ici et là à Québec et Ottawa. Ce qui lui laissera des semaines entières pour cogiter de nouvelles idées.

«C’est assez le bonheur, ça, a-t-il lancé. D’être à la maison et d’avoir deux "shows" par semaine. Le reste du temps, je peux simplement m’asseoir et écrire tranquillement. Un peu comme un écrivain. Faire ça toute la journée, sans pression...et être un peu troubadour!»

Louis-José Houde ignore comment se déclinera cette prochaine prestation. Il pourrait très bien faire revivre le concept de son «Show caché», qu’il a exploité à deux reprises, un rendez-vous intime avec ses admirateurs de la première heure, dans une petite salle, fondé sur du matériel inédit.

«La formule n’a pas été copiée, curieusement, s’est étonné l’artiste. J’aimerais en faire un troisième, pour avoir une petite trilogie.»

«Le "Show caché", c’est de l’artisanat, c’est vraiment plaisant. J’aimerais le jouer un peu plus souvent, une vingtaine de fois, peut-être, au Petit Champlain, au Lion d’Or, dans endroits du genre.»

D’ici là, les inconditionnels de Louis-José Houde pourront déguster une tranche de contenu tout neuf de leur idole sur Netflix, à compter du 1er janvier, dans la série «Humoristes du monde», où François Bellefeuille, Katherine Levac et Adib Alkhalidey représenteront également le Québec.

Lucide et reconnaissant

Louis-José Houde raflait la semaine dernière, au Gala les Olivier, les statuettes de l’auteur de l’année et du spectacle d’humour de l’année – meilleur vendeur, toutes deux octroyées pour «Préfère novembre».

Combinées aux critiques dithyrambiques qui l’ont une fois de plus salué lors du lancement de «Préfère novembre», ces distinctions font-elles craindre à l’homme le jour où éloges et compliments ne l’accompagneront plus?

«Je suis très, très conscient, a-t-il avancé. J’ai été témoin de gens qui ont eu de grandes carrières, et qui n’en ont plus, pour plein de raisons. Je suis très lucide par rapport à ça. Le jour où ça va se calmer, je vais être triste, mais je vais comprendre. J’ai eu ma part, vraiment! Ça fait 20 ans que je suis sorti de l’École nationale de l’humour, 15 ans que je fais de grandes salles et je veux que ça continue jusqu’à ce que je tombe. Mais, le jour où ça va se calmer, je vais comprendre. Je vais essayer d’être humble et de me dire que j’ai eu une large part... J’espère juste pouvoir faire cet art longtemps.»

L’acteur principal de la franchise «De père en flic» ignore par ailleurs toujours s’il animera le Gala de l’ADISQ pour une 14e année en 2019 – la confirmation devrait avoir lieu en janvier ou en février –, mais réserve déjà son été à la promotion du film «Menteur», d’Émile Gaudreault, dans lequel il tient le rôle principal, et qui sortira en salle le 10 juillet.