Un premier Noël au Québec

Les travailleurs des îles Maurice et Madagascar recrutés cette année par Olymel pour son usine de Beauce ne regrettent pas leur choix de s’être établis au Québec, même loin de la chaleur de leur pays natal et à l’approche de Noël que plusieurs vivront éloignés de leurs enfants.

«Je referais le même choix», indique sans hésiter Karen Ngan Kuen Waye, qui est parmi la centaine de travailleurs des îles Maurice et Madagascar, dans l’océan Indien, à avoir rejoint les rangs de l’usine de Vallée-Jonction en pleine pénurie de main-d’œuvre dans la région.

À l’approche de Noël, la mère de famille a le cœur gros, ayant dû laisser derrière elle ses deux filles de 5 et 11 ans. Son statut de travailleuse temporaire ne lui permet pas de faire venir ses enfants au pays, mais elle compte «se battre» pour obtenir le statut de résidente permanente qui lui faciliterait les choses.

C’est justement pour leur offrir «un meilleur avenir» qu’elle a accepté l’offre d’Olymel. «Cela fait neuf mois que je suis là et je trouve qu’il fait bon vivre au Québec. On a choisi d’être là. Je vois qu’il y a beaucoup d’opportunités, surtout pour les enfants», confie la dame de 32 ans.

Joindre les deux bouts

Comme elle, 97 autres travailleurs étrangers ont été accueillis depuis mars à Vallée-Jonction. Un seul a choisi de quitter l’aventure jusqu’ici. Une majorité a plutôt la ferme intention de rester, selon le directeur de l’usine, Michel Poirier, qui dresse un premier bilan positif de cette opération séduction.

«Ils recherchent une stabilité et ce qu’ils disent, c’est que malgré le froid et la température que l’on a au Québec, on est bien», remarque-t-il. Olymel sera là pour les accompagner dans leurs démarches d’immigration, mentionne-t-il.

De l’avis des travailleurs rencontrés par Le Journal, le coût de la vie est particulièrement élevé à l’île Maurice, alors que les salaires y sont généralement bas. «Ici, on arrive à joindre les deux bouts», affirme Samuel Riche, dont les deux enfants sont toujours à l’autre bout du monde.

Appréciés

«On a beaucoup d’opportunités, surtout pour reprendre les études, pour aller devant, pour devenir plus indépendants», croit pour sa part Andrée-Marie Veronique, 28 ans. De quoi faire oublier plus facilement la chaleur et les plages paradisiaques.

Souriants et travaillants, les employés mauriciens et malgaches sont appréciés à l’usine et dans le village, tient à ajouter Michel Poirier. Ils sont d’ailleurs nombreux à s’être mêlés aux activités socioculturelles organisées par la municipalité.

«Ils rentrent le matin et ils donnent une poignée de main à tout le monde. Ce sont des gens qui vont vers les autres. Ils ont vraiment une très, très bonne attitude», vante le directeur de l’usine.

«Ils nous ont sortis du trouble»

Durement frappée par la pénurie de main-d’œuvre, l’usine d’Olymel à Vallée-Jonction aurait probablement dû sacrifier une partie de sa production sans les renforts venus des îles Maurice et Madagascar.

«Ils nous ont sortis du trouble», lance le directeur de l’usine de 1300 employés, Michel Poirier.

L’arrivée d’une centaine de travailleurs étrangers pendant l’année a fait une véritable différence pour l’entreprise, vu le nombre de postes à pourvoir.

«L’objectif [de recrutement] devient moins difficile à atteindre», explique le patron, qui cherche encore à pourvoir 35 postes.

Dernier recours

Le recrutement à l’étranger demeure une option «de dernier recours» puisque «c’est un programme long, coûteux, compliqué», fait de son côté remarquer Richard Vigneault, responsable des communications chez Olymel.

Le maire de Vallée-Jonction, Réal Bisson, croit également que le recours aux travailleurs étrangers a été un bon coup de la part de l’usine qui fait de la transformation de viandes.

«Olymel, c’est un moteur économique important et pas juste pour la municipalité, mais pour l’ensemble de la région. Si une entreprise comme celle-là n’est pas capable de trouver de la main-d’œuvre, ça peut mettre en péril bien des opérations et donc l’activité économique», dit-il.

Le maire se réjouit aussi de voir que les nouveaux arrivants sont vite devenus des citoyens à part entière. «Ils sont contents, la population est contente. Ça va bien», assure-t-il.