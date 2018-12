Une quarantaine de chefs d’accusations pour cruauté animale

Près d’une quarantaine de chefs d’accusations en cruauté animale ont été portés vendredi contre deux entreprises de volailles et un des dirigeants vendredi en Colombie-Britannique.

L’Agence canadienne d’inspection des aliments a porté 38 chefs d’accusations, après une enquête, contre l’entreprise de Chilliwack de transports d’animaux Elite Farm Services et son président, Dwayne Dueck, ainsi que la société d’abattage, Sofina Foods, en vertu de la Loi sur la santé des animaux.

Dans un communiqué, l’agence fédérale a allégué que les accusés ont «illégalement frappé» et « illégalement chargé ou fait charger un animal, à savoir des poulets, pendant leur embarquement ou leur débarquement, d'une façon susceptible de les blesser ou de les faire souffrir indûment.»

Une vidéo en caméra cachée, captée en juin 2017 par le groupe de défense des droits animaux, Mercy for Animals, est à l’origine de l’affaire. En chargeant les animaux pour être conduit à l’abattoir, on peut y voir des employés tuer, donner des coups de pieds ou jeter contre un mur des poulets.

Marice Moriatry, responsable de la prévention et de la lutte contre la fraude de la SPCA de Colombie-Britannique, avait déjà déclaré à cette époque que les images reflétaient des «actes de violence contre les animaux comme les plus brutaux et les plus sadiques que je n'ai jamais vus.»

À la suite de la publication de la vidéo, six employés d’Elite Farm Services avaient été licenciés.

Les accusés comparaîtront le 18 décembre au tribunal de Chilliwack.