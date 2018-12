Vin Diesel va produire une série policière

Vin Diesel n’est pas qu’un acteur, c’est aussi un producteur qui prend de plus en plus ses marques. La star de Rapide et Dangereux va en effet produire la série policière Conway, comme l’a annoncé un communiqué.

L’histoire se déroulera à St Louis, dans le Missouri, et se concentrera sur l’inspecteur Cal Conway qui se réveille d’un coma avec des aptitudes cognitives hors normes. La série s’inspire d’un fait réel : 50 personnes se sont déjà réveillées d’un coma avec des aptitudes cognitives plus développées que la moyenne.

Conway sera écrite par Jonny Umansky et développée par la société de Vin Diesel, One Race TV. L’acteur sera également producteur exécutif, tout comme Jonny Umansky.

Ce n’est pas le seul projet à être produit par Vin Diesel. Il est également producteur de Get Christie Love, un reboot de la série des années 70 centré sur une employée de la CIA à la tête d’une unité d’élite.