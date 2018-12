Violente agression dans un bar de Québec

Un homme dans la vingtaine a été violemment battu dans un bar de la basse-ville de Québec, dans la nuit de vendredi à samedi, dans ce qui a les apparences d’un geste haineux selon les policiers.

Vers 1 h 10, le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) a été appelé à se rendre au bar LvlOp de la rue Saint-Joseph Est, dans le quartier Saint-Roch, pour des voies de fait contre un client.

Selon les témoignages recueillis par le corps de police, un groupe de jeunes est entré dans l’établissement et l’un d’eux se serait dirigé vers un client pour lui demander s’il fait partie du mouvement antifa, un collectif de groupes opposés à l’extrême droite.

La victime, un homme dans la vingtaine, aurait reçu plusieurs coups de poing et coups de pied. Elle présentait des lésions à la tête et des signes de commotion cérébrale lors de son transport à l’hôpital, mais on ne craint pas pour sa vie.

Le principal suspect dans cette affaire, également dans la vingtaine, a pris la fuite après l’altercation, mais il a été rapidement retrouvé et arrêté par les policiers.

Samedi matin, le motif de l’agression demeurait nébuleux et le SPVQ ne pouvait dire si la victime revendique effectivement une quelconque appartenance à un groupe ou à un mouvement social.

Toutefois, «ça ressemble à crime haineux», a mentionné le lieutenant Charles Morneau, du SPVQ. Une enquête a été ouverte pour en savoir plus.