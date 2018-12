Yves-François Blanchet lance sa campagne

Le candidat à la chefferie du Bloc québécois Yves-François Blanchet va officiellement lancer sa campagne, samedi, à Montréal.

C’est au cabaret du Lion d’Or que l’ex-ministre péquiste et commentateur politique doit lancer sa campagne. Il sera accompagné de personnalités publiques ainsi que de députés bloquistes qui ont déjà appuyé publiquement son arrivée dans la course.

«L'insistance avec laquelle M. Blanchet a cherché à travailler dès son arrivée au Bloc avec la jeunesse fougueuse et dynamique du parti, son attitude volontariste envers l’indépendance, les actions qu’il a déjà entreprises pour la convergence indépendantiste et l’enthousiasme qu’il démontre envers la refondation du Bloc québécois font de lui le candidat idéal des jeunes du Bloc québécois», avait souligné la semaine dernière la présidente du Forum Jeunesse du Bloc québécois (FJBQ), Camille Goyette-Gingras.

Sans chef depuis la démission de Martine Ouellet après des mois de controverse, la formation politique doit se choisir un nouveau leader le 24 février prochain. La date limite pour les candidatures a été fixée au 15 janvier.

Élu député péquiste dans Drummond en 2008, puis dans Johnson en 2012, Yves-François Blanchet a occupé les fonctions de vice-président de la Commission de la culture et de l'éducation, de whip en chef du gouvernement et de ministre du Développement durable, de l'Environnement, de la Faune et des Parcs dans le gouvernement de Pauline Marois.

Yves-François Blanchet s'est dit optimiste de remporter «au-delà de 20 sièges» aux prochaines élections fédérales, qui auront lieu le 21 octobre 2019.