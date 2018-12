10 conseils pour éviter de prendre du poids

Dinde, tourtière, ragoût, alcool : le temps des Fêtes (et ses excès) peut parfois avoir un impact sur le tour de taille.

La Dre Banafcheh Hejazi, médecin de famille et professeure à l'Université McGill était de passage dimanche matin à LCN pour donner 10 trucs pour éviter de prendre du poids pendant cette période festive qui donne lieu à plusieurs excès.

1. Oubliez vos idées préconçues

De nombreux conseils qui étaient en vigueur auparavant ne sont plus d’actualité. Il faut mettre à jour ses connaissances.

2. Sachez pourquoi vous avez faim

Faim physiologique ou psychologique? Il est important de savoir la différence entre les deux!

3. Modifiez votre comportement

Qu’est-ce qui vous pousse à manger même lorsque vous n’avez pas faim? En comprenant les déclencheurs, vous pourrez éviter ces fringales.

4. Nutritif et délicieux vont de pair

Identifier et remplacer les aliments vides par d’autres aliments goûteux, mais nutritifs peut avoir un grand impact.

5. Augmentez votre niveau d'activité physique

Bouger plus vous permettra de mieux vous sentir dans votre corps et d’avoir plus confiance en vous.

6. Les médicaments

La faim «psychologique» peut être contrôlée par des médicaments sur ordonnance. Parlez-en à votre médecin.

7. Profitez de la technologie

Certaines applications peuvent vous inciter à manger de façon saine et à bouger plus.

8. Offrez-vous le cadeau du temps

Prenez le temps pour penser à vous, cuisiner de bons repas, ralentir un peu.

9. L'importance du sommeil sous-estimée

Certaines hormones sont régies par les cycles du sommeil. Selon une étude réalisée par l'Université du Colorado, quelques heures de sommeil perdues peuvent causer un gain de poids instantané.

10. Apprenez à vous aimer davantage

Si vous succombez à une fringale, plutôt que de vous blâmer, tentez de comprendre ce qui l’a causée et n’hésitez pas à demander de l’aide.