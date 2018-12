Bohemian Rhapsody : chanson la plus streamée du 20e siècle

Les patrons d'Universal Music Group ont annoncé lundi que Bohemian Rhapsody, sorti en 1975, avait été écoutée plus de 1,6 milliard de fois sur les services de streaming à travers le monde.

Le chef-d'œuvre opéra rock de Queen a dépassé d’autres succès rock emblématiques, comme Smells Like Teen Spirit, le tube grunge de Nirvana, et le succès de Guns N 'Roses de 1988, Sweet Child o' Mine.

Dans un communiqué de presse annonçant la nouvelle, le guitariste de Queen, Brian May, a déclaré à Variety : « Le fleuve de la musique rock s'est métamorphosé en torrent ! Nous sommes ravis que notre musique coule toujours à flot ! »

La sortie du biopic Queen, qui a rapporté 600 millions de dollars au box-office mondial, a fait grimper le nombre d'écoutes de la chanson. Rami Malek, qui a joué le chanteur Freddie Mercury, a d'ailleurs été nommé pour un Golden Globe la semaine dernière et pourrait être en lice pour un Oscar au mois de janvier.

Tirée de l'album du groupe, A Night at the Opera, la chanson Bohemian Rhapsody a été considérée comme révolutionnaire à l'époque de sa sortie. Longue de six minutes, elle contenait des passages d'opéra, de ballade et différents styles de rock. Elle arrive régulièrement au sommet des sondages des chansons préférées des fans.

Le chef d'Universal Music Group, Lucien Grange, a déclaré qu'il était « ravi » de représenter le groupe et l'a félicité, ainsi que leur gérant de longue date, Jim Beach, pour cet « incroyable exploit ».

Bien qu'impressionnant, le chiffre de 1,6 milliard d'écoutes place cependant la chanson loin derrière de nombreux titres contemporains comme le tube Shape of You d'Ed Sheeran, qui a été écouté plus de deux milliards de fois, rien que sur Spotify.