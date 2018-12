Des employés d’Aéroports de Montréal manifestent contre la sous-traitance

Les préposés à l'accueil et les agents d'administration et de sûreté d'Aéroports de Montréal ont manifesté dimanche matin pour demander à leur employeur d’annuler une décision qui, selon eux, leur ferait perdre leur emploi au profit de la sous-traitance.

«Les 93 syndiqués de l'Unité des cols blancs d'Aéroports de Montréal, le syndicat local affilié à l'Alliance de la Fonction publique du Canada, ont jusqu'au 28 décembre pour accepter de réduire leurs conditions de 27 à 33 %, sans quoi ils seront mis à pied juste après la période des Fêtes», a expliqué l'Unité des cols blancs d'Aéroports de Montréal, le syndicat affilié à l'Alliance de la Fonction publique du Canada qui les représente.

Selon le syndicat, cette mesure «est injustifiée dans le contexte de croissance du nombre de passagers et de la hausse marquée des bénéfices de l'organisme [ADM]».

«Les huit dirigeants d'ADM se sont partagé 1 million $ en boni l'an dernier, et là, ils veulent mettre à la porte 93 employés pour sauver à peu près le même montant, a déploré le vice-président exécutif régional de l'AFPC-Québec, Yvon Barrière. Ces gens-là ont choisi de s'enrichir sur le dos des travailleurs. Ils ont choisi d'appauvrir la collectivité, de s'attaquer à 93 familles en pleine période de Noël, plutôt que de s'attaquer à leurs bonus. C'est une décision inhumaine que je ne m'explique pas.»

M. Barrière demande à la direction d'ADM et son conseil d'administration de revenir sur leur décision, à défaut de quoi, a-t-il précisé, «l'AFPC usera de tous les recours à sa disposition pour faire casser cette décision et forcer ADM à dédommager les employés visés et à les rembaucher».