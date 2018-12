Equifax Canada acquiert la montréalaise JLR

L’entreprise montréalaise JLR, spécialisée dans l’analyse des données immobilières, passe aux mains d’Equifax Canada.

La nouvelle a été médiatisée vendredi par Equifax.

La transaction permettra à Equifax Canada, dont la maison mère est située à Atlanta, aux États-Unis, d’élargir son champ de compétences. L’entreprise produit déjà des aperçus exhaustifs, notamment des cotes, analyses de risques et analyses des parts de marché à l’écosystème hypothécaire, auxquels s’ajoutera l’expertise de JLR – qui compile et analyse 700 000 transactions immobilières annuellement au Québec en plus des registres d’évaluation municipale, des permis de construction et des recensements de Statistique Canada.

«Nous sommes ravis que les produits et l’équipe de pointe de JLR deviennent une partie importante de notre organisation, a déclaré Lisa Nelson, présidente d’Equifax Canada dans un communiqué. Ensemble, nous pouvons augmenter la valeur offerte au client, grâce à nos solutions améliorées et nos connaissances de l’industrie.»

Le président de JLR Inc., Christian Boivin, a, pour sa part, affirmé que «ce sera un plaisir de travailler avec les nouveaux membres de notre équipe afin d’atteindre les plus hauts niveaux d’excellence».