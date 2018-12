Il marchera à son mariage

Un double amputé pourra réaliser son rêve de marcher à son mariage après avoir subi une opération novatrice en Australie, huit ans après avoir perdu ses jambes et l’espoir de pouvoir se tenir à nouveau debout.

«Ça peut paraître étrange à dire, parce que je ne suis pas croyant, mais j’ai l’impression qu’il y a bien un Dieu quelque part», lâche Aurélien Bucquet, 30 ans, la voix cassée par l’émotion.

Depuis quelques années, le résident de Saint-Urbain-Premier, sur la Rive-Sud, avait pourtant abandonné tout espoir de marcher.

Accident tragique

Le 25 octobre 2010, la vie du jeune homme, alors âgé de 22 ans, a basculé. En oubliant de fermer un interrupteur avant d’entrer dans une machine sur son lieu de travail, il est resté coincé plus d’une heure dans une vis sans fin.

Les médecins ont dû amputer ses deux jambes au-dessus des genoux.

«À mon réveil, avec tous mes proches autour de moi, j’étais tout simplement heureux de m’en être sorti. Ce n’est que plusieurs mois plus tard que ça m’a vraiment frappé», explique celui qu’on avait considéré comme «cliniquement mort» par moment.

Bien en fauteuil

Le retour à la maison et au quotidien l’affecte énormément. Il vit une grande solitude. De plus, les prothèses conventionnelles qu’il trouve inconfortables et mal adaptées lui ont carrément enlevé l’envie de marcher à nouveau.

«C’était moins de trouble de prendre mon fauteuil roulant, tout simplement», résume-t-il.

Aurélien Bucquet raconte avoir finalement retrouvé goût à la vie en se joignant à une équipe de hockey-luge composée de personnes partageant elles aussi des handicaps.

En 2014, à l’invitation d’une ancienne patronne touchée par son accident, il donne une conférence sur la santé et la sécurité au travail. C’est finalement dans cette entreprise, Pavages Chenail, à Saint-Rémi, qu’il recommence à travailler.

Un couple d’amis dont la femme est aussi amputée des jambes lui a appris l’existence de l’ostéointégration, une chirurgie encore peu connue du grand public. Elle consiste à insérer des tiges en métal dans les grands os des jambes, les fémurs, qui sortent de la peau. Grâce à cette procédure, les personnes peuvent ensuite fixer des prothèses à ces tiges.

Aurélien Bucquet avoue avoir douté au début de son envie de subir une nouvelle opération chirurgicale. Il ne pensait pas que d’en discuter avec des collègues changerait à jamais sa vie.

La meilleure patronne

«Un jour, une collègue m’a appelé pour m’apprendre qu’ils allaient créer une fondation pour me payer la chirurgie», explique-t-il, toujours surpris.

De fil en aiguille, c’est finalement sa patronne, Marie-Josée Chenail, qui débourse de sa poche les 150 000 $ nécessaires à l’opération.

M. Bucquet et sa conjointe, Vanessa Saadah, se sont donc envolés le mois dernier pour deux semaines en Australie afin de subir l’opération.

Les deux forment un couple que la vie n’a pas épargné. Le premier mari de Mme Saadah est décédé à 29 ans des suites d’un cancer au cerveau, l’obligeant à élever seule leur jeune fille.

Unir leurs destinées

Mais ils peuvent maintenant compter l’un sur l’autre et projettent d’unir leurs destinées à l’été 2020.

«La première fois que je me suis levé après la chirurgie, c’était aussi la première fois où j’avais vraiment l’impression de me tenir debout après mon accident», raconte Aurélien Bucquet, en décrivant la sensation d’être vraiment relié au sol.

Depuis, il récupère petit à petit, malgré les effets postopératoires.

Aujourd’hui, le père de deux jeunes garçons espère pouvoir se servir de son expérience pour encourager d’autres personnes dans la même situation que lui.

Qu’est-ce que l’Ostéointégration

Par le biais d’une chirurgie, un implant est inséré dans un os. Lorsque l’implant s’incorpore et s’ancre à l’os vivant, on dit alors qu’il est ostéointégré. Ce processus permet à la personne amputée d’attacher directement sa prothèse au squelette via l’implant et élimine l’emboîture ainsi que tous les problèmes qui y sont reliés. C’est l’équipe du docteur Munjed Al Muderis, un Irakien qui s’est enfui du régime de Saddam Hussein et qui a inventé une méthode révolutionnaire en Australie, qui a opéré Aurélien Bucquet.

Le coût moyen pour un Canadien est d’environ 150 000 $.

Les coûts augmentent selon la complexité, par exemple lorsque les médecins doivent reconstruire une hanche avant l’opération.

Plusieurs provinces offrent des programmes et couvrent environ 80 % des dépenses, comme en Ontario.

Aucune chirurgie d’ostéointégration n’a été payée par la Régie de l’assurance maladie du Québec.

L’opération n’est toujours pas approuvée par Santé Canada et est encore au stade expérimental.

Réadaptation

Une période de réadaptation attend Aurélien Bucquet avant qu’il puisse pleinement profiter de ses nouvelles prothèses.

Le père de deux jeunes enfants est au repos depuis son opération, fin novembre. Les médecins lui ont entre autres fourni des vitamines et des antidouleurs pour l’aider à se remettre des séquelles postopératoires, dont d’importantes douleurs aux cuisses. «Ça fait huit ans que je ne me tiens plus sur mes jambes, donc, juste de recommencer à utiliser mes cuisses, c’est tout un défi», explique-t-il.

Une courte période de réadaptation devrait suivre afin qu’il puisse réapprendre les positions de marche, ajoute-t-il.