Josée Boudreault et Louis-Philippe Rivard: s’aimer en surmontant les différences

Josée Boudreault et son conjoint Louis-Philippe Rivard décrivent sur un ton humoristique les petites différences, les manies et les travers qu’ils surmontent comme couple dans leur nouveau livre, Même nous, on se tombe sur les nerfs... parfois. Au-delà des différences de caractère et des habitudes de chacun, l’amour et un esprit résolument positif règlent bien des choses !

Josée et Louis-Philippe, forts du succès du livre précédent, Rebondir après l’épreuve, adressent ce nouveau livre aux couples qui s’aiment et qui survivent au petit lot d’inévitables accrocs et irritants de la vie quotidienne. Un livre léger qui met l’accent sur des petites choses plus cocasses que dérangeantes... où la tolérance est de mise.

Josée et Louis-Philippe ne souhaitent ni prétendre qu’ils forment le couple parfait ni donner des leçons. «On a décidé d’écrire sur l’imperfection du couple et pourquoi on s’aime là-dedans», ajoute Louis-Philippe, en précisant qu’il est question de dédramatiser, comme Josée l’avait fait face à son épreuve, dans leur livre précédent.

Cette femme très connue du monde de la radio et de la télé a dû réapprendre le langage après avoir subi un AVC, en 2016. «Il s’agit de dédramatiser les petits défis du couple, au quotidien, en riant de ça.»

Josée et Louis-Philippe sont bien différents l’un de l’autre, à bien des points de vue — ils le démontrent par toutes sortes d’exemples cocasses dans le livre. «Si l’autre est pareil comme toi, peut-être qu’il te tomberait sur les nerfs ? Ça m’arrive souvent de me tomber sur les nerfs moi-même», dit Louis-Philippe.

«On a l’impression qu’il faut trouver quelqu’un qui nous ressemble à 100 %, mais c’est un mélange des deux: il faut avoir assez de points communs et en même temps, s’apporter quelque chose.»

Dédramatiser avec humour

Le duo voulait faire un livre léger. «On n’est pas des psychologues. On veut parler avec des couples qui vont bien ensemble, qui s’entendent bien, mais qui, comme tous les couples, ont des petites affaires qui les achalent. On ne va pas sauver des couples qui ne fonctionnent pas du tout, où il y a un gros manque de respect. Ce n’est pas notre travail.»

«Notre spécialité, c’est l’humour, et sur l’art de dédramatiser les affaires. Si on avait un bac en quelque chose, ce serait ça», ajoute-t-il, et Josée est bien d’accord.

Pourtant, les petits détails, comme la serviette mal placée ou le petit bas qui traîne à côté du panier à linge, peuvent devenir des objets de discorde. «Moi, au début, je me disais, à un moment donné, il va être meilleur. Ben non, ça n’arrive pas, finalement. J’ai dû rire de ça, sinon c’est l’enfer !», commente Josée.

«C’est vrai que parfois, des petites niaiseries peuvent devenir des grosses affaires dans un couple, si on focuse juste là-dessus», ajoute son conjoint.

Après son épreuve, Josée a encore plus fait la part des choses et la serviette mal placée ne la dérange pas. «On rit beaucoup de nous-mêmes. Je ris beaucoup de moi aussi et ça ne me dérange pas: c’est ça la vie. Les enfants sont encore là, mon chum est encore là: c’est ça, le plus important. J’écoute plus : c’est l’fun, ça aussi ! Ça fait du bien pour tout le monde.»

Louis-Philippe dit qu’il a eu peur de perdre Josée. «Les petits défauts, maintenant, j’aime autant en rire et je suis content de les avoir encore. J’aurais pu les perdre. Ça a passé proche.»