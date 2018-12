Justine Dufour-Lapointe mal en point

La skieuse acrobatique Justine Dufour-Lapointe a subi une blessure à la clavicule qui la tiendra à l’écart pour au moins quelques semaines, a-t-elle révélé dimanche.

La Québécoise n’a d’ailleurs pas pris le départ à l’épreuve des bosses en parallèle de la Coupe du monde présentée à Thaiwoo, en Chine. La veille, elle n’a pu conclure sa descente en qualification de la compétition en solo. Sur son compte Instagram, elle a diffusé un court message accompagné d’une photo d’elle-même la montrant avec le bras droit immobilisé dans une écharpe.

«Malheureusement, la malchance survient par fois. [...] Je sentais qu’en qualification, quelque chose n’allait pas et me voilà avec une luxation de la clavicule au premier degré, a-t-elle révélé. Je n’ai jamais été aux prises avec une telle blessure auparavant et je dois admettre que je suis réellement nerveuse devant l’inconnu.»

«Toutefois, je garde le sourire et je demeure positive pour la suite de ce processus [de guérison]. Je travaillerai fort et reviendrai encore plus forte en 2019. [...] Maintenant, c’est le temps de revenir à la maison», a-t-elle poursuivi.

Dufour-Lapointe a récolté la médaille d’or en bosses aux Jeux olympiques de 2014 et l’argent à ceux de 2018.