Le million $ est dépassé après la journée de collecte

La Guignolée du Dr Julien a dépassé de peu le million de dollars samedi soir pour sa 16e année d’appel à la générosité des Montréalais.

« Nous sommes, encore une fois cette année, profondément touchés par cet élan de générosité de la part de la communauté», a déclaré par voie de communiqué Gilles Julien, directeur clinique, président fondateur et directeur général de la fondation qui porte son nom.

Le montant de 1 000 642 $ compte uniquement l’argent récolté par la collecte de fonds de la Fondation pour ses trois centres de services et ne compte pas les résultats des partenaires ailleurs au Québec.

Les sommes servent à soigner, outiller et accompagner gratuitement plus de 2 600 enfants et jeunes des quartiers Hochelaga-Maisonneuve et Côte-des-Neiges.

Les personnes qui souhaitent encore donner à la cause peuvent le faire sur le site de la Guignolée de la Fondation, à www.guignoleedrjulien.org ou par téléphone, au (855) 375-8543.

En 2017, la Guignolée du Dr Julien a permis de récolter 1 744 000 $ pour les enfants et les familles en situation de vulnérabilité.