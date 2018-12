Le pied d'un enfant coincé dans un escalier roulant

Un jeune garçon a été blessé, samedi matin à Chicago, après que son pied soit resté coincé dans l’escalier mécanique d’un grand magasin.

La nature des blessures n’est pas connue pour l’instant, mais des témoins ont déclaré que la situation semblait très grave. Le garçon, dont l’âge n’a pas été révélé, a été amené dans un hôpital pour enfants, rapporte CNN.

L’accident serait survenu au quatrième étage d’un immeuble de 125 ans qui abrite la réputée enseigne américaine Macy’s.

«Nous sommes très désolés que cet accident se soit produit et nous menons actuellement une enquête. Nous évaluons en permanence l’état de nos escaliers mécaniques et ascenseurs afin de respecter les codes de la ville et de l’État», a déclaré Macy’s dans un communiqué.

L’escalier mécanique est présentement fermé et inspecté.

Des registres indiquent que Macy’s a échoué à une inspection de permis au mois d’octobre dernier. Les infractions concernent entre autres les escaliers roulants.

De son côté, Macy’s a assuré que ces problèmes avaient été réglés.