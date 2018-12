Le protocole hivernal enclenché

Avec l’arrivée de la saison froide, la Mission Old Bewwery a enclenché il y a une dizaine de jours son protocole hivernal qui prévoit des mesures d’urgence pour venir en aide à la population en situation d’itinérance.

La Mission Old Brewery offrira, comme l’année dernière, un service de navette. Un chauffeur sillonne les rues de la métropole invitant les femmes et les hommes sans-abri monter afin de se réchauffer et de se rendre de façon sécuritaire dans un des refuges.

«On travaille beaucoup avec les autres ressources importantes telles que la Mission Bon Accueil, la Maison du père, l’Accueil Bonneau, on travaille de concert pour assurer une bonne coordination des services et s’assurer que personne dans le besoin ne sera laissé dehors», précise le président de la Mission Old Brewery, Matthew Pierce.

En plus du protocole hivernal, la Mission a mis sur pied un système d’intervention qui permet aux bénéficiaires de profiter d’un service d’accompagnement, un casier, des douches, une buanderie et trois repas par jour. Au mois de novembre seulement, la Mission a servi près de 35 000 repas.

À l’œuvre depuis 129 ans, la Mission Old Bewwery offre des services aux personnes en situation d’itinérance 24 heures 24, 7 jours sur 7, 365 jours par année.