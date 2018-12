Projet Montréal l’emporte dans Rivière-des-Prairies

Projet Montréal a réussi à ravir un siège à l’opposition puisque le parti a remporté dimanche la mairie dans Rivières-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles (RDP-PAT) lors des élections partielles.

C’est une ancienne adversaire du parti, Caroline Bourgeois, qui succèdera dans RDP-PAT à Chantal Rouleau, maintenant ministre de la région de Montréal et déléguée aux Transports au gouvernement de François Legault.

Elle a battu ses adversaires Manuel Guedes d’Ensemble Montréal et l’indépendant Marius Minier en récoltant 48 % des voix selon Élection Montréal.

Caroline Bourgeois s’est dite très fière et heureuse de remporter la mairie. « Une campagne, je ne prends jamais cela pour acquis. J’ai travaillé extrêmement fort avec les gens. Je sentais bien le momentum », a-t-elle souligné.

La mairesse de Montréal Valérie Plante est venue féliciter la nouvelle élue de Projet Montréal, parti qui forme depuis plus d’un an la majorité au conseil municipal.

Cette dernière s’est réjouie que son parti ait réussi à remporter un château fort de l’opposition, alors que Projet Montréal n’avait réussi qu’à faire élire qu’une conseillère aux élections municipales de 2017.

« RDP-PAT ne nous était pas acquis, avec la victoire de Caroline Bourgeois le message est clair : partout à travers l’île les gens se disent oui Projet Montréal on comprend notre vision et on y adhère », a-t-elle affirmé.

Caroline Bourgeois a été conseillère de ville de 2009 à 2013 pour Vision Montréal. Elle a aussi été en 2017 et 2018 directrice de cabinet de l’ex-mairesse Chantal Rouleau, qui représentait le parti d’opposition Ensemble Montréal. Cette dernière avait obtenu 57 % des voix aux élections municipales de 2017.

Lors de l’annonce de sa candidature en octobre, Caroline Bourgeois avait assuré ne pas être une transfuge, et n’avoir jamais eu l’intention de se présenter pour un autre parti que Projet Montréal, qui représente ses valeurs progressistes.

La nouvelle élue s’était engagée la semaine dernière à relancer le service de navette fluviale pendant au moins un mois en 2019 si elle remportait la mairie. « C’est un moyen extrêmement intéressant dans le transport collectif. Le développement de l’est de Montréal ça passe par le transport collectif. »

Le taux de participation s’est élevé dimanche à seulement 13,7 % dans l’arrondissement, alors que 2,55 % des électeurs s’étaient déplacés la semaine dernière pour voter par anticipation.

Saint-Michel

Projet Montréal n’aura cependant pas réussi à faire un gain dans le district de Saint-Michel, dans l’arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension.

Le bibliothécaire Josué Corvil d’Ensemble Montréal a été élu conseiller de ville, battant Nadine Raymond de Projet Montréal et l’indépendant Réginald Pierre. Il a récolté près de 40 % des voix.

Ce siège était jusqu’à cet automne occupé par Frantz Benjamin d’Ensemble Montréal, qui a été élu député du Parti libéral.

Le taux de participation dans l’arrondissement pour cette élection partielle s’est élevé à 10,9%.