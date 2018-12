Saoul avec deux enfants à bord

Un multirécidiviste de l’alcool au volant qui était sous le coup d’une interdiction de conduire s’est fait intercepté en excès de vitesse et ivre alors que ses enfants se trouvaient dans son véhicule, samedi après-midi, à Jonquière.

L’homme a été interpellé alors qu’il circulait sur le boulevard Mellon vers 13 h 50. Il roulait à 81 km/h dans une zone de 50 km/h.

Après avoir fait immobiliser le véhicule pris en défaut dans le stationnement de l’hôtel Delta, les policiers s’en sont approchés pour entamer la discussion et ont humé une odeur d’alcool. Le père de famille soufflait dans l’éthylomètre quelques minutes plus tard, révélant un taux d’alcoolémie deux fois supérieur à la limite permise.

Il s’agissait de sa quatrième arrestation pour s’être trouvé derrière un volant alors qu’il est ivre. Depuis le mois d’octobre, l’individu était frappé d’une interdiction de la cour de se trouver derrière un volant pour une période de trois ans.

Le chauffard s’est fait mettre les menottes par les policiers, tandis que la mère des enfants s’est déplacée sur les lieux de l’arrestation pour cueillir les deux enfants.

L’homme sera détenu pour le reste du week-end jusqu’à ce qu’il comparaisse au palais de justice de Chicoutimi. Il devrait faire face à des accusations de conduite en état d’ébriété, de conduite en état d’ébriété alors qu’il était sous le coup d’une interdiction et de bris de probation.

Trois arrestations en une heure

Cette intervention regrettable s’ajoutait à une fin de nuit occupée pour la Sécurité publique de Saguenay, alors que trois jeunes conducteurs ont été arrêtés en un peu plus d’une heure dans la nuit de vendredi à samedi.

Les policiers sont d’abord intervenus vers 3 h 20 auprès d’une dame de 28 ans qui venait d’effectuer une sortie de route avec son véhicule au coin du boulevard de l’Université et de la rue des Roitelets, dans l’arrondissement de Chicoutimi. La conductrice a ensuite échoué au test de l’éthylomètre.

Quelques minutes plus tard, toujours à Chicoutimi, une femme de 25 ans était interceptée en raison d’une conduite erratique. Puis, à 4 h 37, un homme de 21 ans qui était endormi derrière le volant de son véhicule dans un stationnement de l’arrondissement de Jonquière a éveillé les soupçons des patrouilleurs du SPVS. Il a été arrêté et conduit au poste de police pour y subir des tests et vérifier s’il était intoxiqué à l’alcool.