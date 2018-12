Un don de 100 000$ pour la guignolée du Dr Julien

C’était Noël dix jours à l’avance, samedi, à la neuvième Guignolée du Centre de pédiatrie sociale de Lévis. Alors que des dizaines d’enfants en situation de vulnérabilité se voyaient remettre un cadeau, l’organisme recevait pas moins de 100 000 $ de l’entreprise Dessercom.

«C’est un cadeau du ciel, c’était inespéré», s’enchante Maude Julien, directrice du centre et fille du Dr Gilles Julien, dont la fondation soutient une trentaine d’organismes similaires qui faisaient tous leur propre guignolée, samedi.

Il s’agit ni plus ni moins que du plus gros don jamais reçu dans l’histoire du centre pédiatrique qui vient en aide aux familles vulnérables de la Rive-Sud de Québec depuis neuf ans. «On a un objectif de guignolée qui est de 115 000 $ bon an, mal an. Cette année, c’est un gros cadeau que Dessercom nous offre», affirme Mme Julien.

L’entreprise, qui se spécialise dans les transports médicaux, elle-même à but non lucratif, a choisi de remettre l’équivalent de 100 dollars par employé, elle qui en compte 1000 au Québec. «On aime dire qu’on est une grande famille, alors la cause des enfants, c’est sûr que ça nous touche», a commenté son directeur général, Maxime Laviolette.

Public généreux

La journée était déterminante pour le Centre de pédiatrie sociale de Lévis, qui compte sur l’appui de la population pour boucler le tiers de son budget chaque année.

Près de 300 bénévoles se sont donc mobilisés à Lévis, notamment pour recueillir les dons du public au détour de plusieurs rues. Samedi seulement, ce sont 46 000 $ qui ont été amassés ainsi. Les bénévoles seront de retour sur le terrain dimanche et la campagne se poursuit officiellement jusqu’au 15 janvier.

«Cet argent-là va être réinvesti en services directs aux enfants, et ce qu’il est important de comprendre, c’est qu’un don qui va être donné à Lévis va être réinvesti à Lévis, donc ça a du sens pour les donateurs», précise Mme Julien.

Les sommes recueillies vont notamment aider le centre de pédiatrie à réaliser son projet d’ouvrir un point de service dans le secteur de Saint-Romuald.

Grande fête

Le centre lévisien en a profité pour organiser une grande fête à laquelle était conviée sa clientèle, le tout en présence du père Noël, qui a remis des cadeaux aux enfants présents.

«Ce sont de bonnes personnes et grâce à eux les enfants peuvent vivre un Noël magnifique et être heureux, parce que financièrement, ce n’est pas facile pour tous les parents pendant le temps des Fêtes», a remercié Johannie Lecompte, dont les deux enfants reçoivent l’aide de cet organisme.