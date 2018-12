4,9 M$ pour la recherche sur la pyrrhotite

Une chaire de recherche sera créée à l’Université Laval dans le but de mettre fin aux ravages causés par la présence de pyrrhotite dans le béton, un phénomène qui a affecté un grand nombre de bâtiments au Québec, notamment en Mauricie.

La chaire bénéficiera d’un financement de 4,9 millions $ sur quatre ans.

Le projet est issu d’une collaboration entre le Conseil national de recherches du Canada, le gouvernement du Québec et l'Université Laval.

L’initiative visera notamment à détecter «les teneurs en sulfure potentiellement dangereuses dans les agrégats de béton» et établir des mesures préventives, ont annoncé les partenaires, lundi, à Trois-Rivières.

Les résultats permettront d'actualiser les normes canadiennes sur les agrégats de béton.

«Je dis c'est un effort national pour un enjeu régional qui est chez nous, a déclaré le ministre fédéral François-Philippe Champagne lors de l’annonce. C'est important que les victimes comprennent que longtemps elles ont été isolées; aujourd'hui elles ont l'ensemble du pays derrières elles pour trouver des solutions sur cet enjeu.»

La pyrrhotite est un sulfure de fer qui peut se retrouver dans les agrégats de béton. Des réactions indésirables entre celle-ci et le ciment qui se trouve dans le béton causent d’importants dommages aux bâtiments.

Des chercheurs de l'Université Laval ont déjà commencé à travailler sur la pyrrhotite. Ils ont ainsi pu établir un protocole d'évaluation des agrégats. L'importante tâche qui reste à faire sera d'analyser des échantillons en provenance non seulement de partout au Canada, mais d'autres régions du monde touchées par ce fléau.

«Depuis 2010, on travaille sur la problématique. On a développé un protocole d'essai qui permet d'évaluer les granulats en fonction de leur potentiel d'oxydation», a expliqué la chercheuse Josée Duchesne, membre du Département de géologie et de génie géologique de l’Université Laval et cotitulaire de la nouvelle chaire de recherche.

On compte à Trois-Rivières plus de 1000 propriétaires de résidences ou d'édifices commerciaux ou institutionnels dont les fondations sont infectées par la pyrrhotite. Le phénomène a aussi fait des victimes dans d’autres localités de la Mauricie et ailleurs au Québec. La Coalition d'aide aux victimes de la pyrrhotite applaudit les efforts de recherche annoncés. Les victimes réclamaient depuis longtemps la tenue d'études et la modification des normes canadiennes sur la composition du béton.

Le montant de 4,9 millions $ annoncé lundi pour la recherche s'ajoute aux 82 millions $ déjà investis par Québec et Ottawa dans un programme d'indemnisation.

Avec Louis Cloutier