À vendre: une île et ses milliers de manchots

Quelques dollars à dépenser avant Noël? Pourquoi ne pas s’offrir une île et des milliers de manchots? La plus petite île de l’archipel des Malouines est à vendre et les vendeurs sont prêts à négocier, rapporte la BBC.

L’île Pebble, située dans l’Atlantique Sud, est d’une superficie de 88 km2. Elle jouit de paysages exceptionnels comprenant une petite chaîne de montagnes, des lacs, une plage de galets et... des milliers de manchots.

Payée 400 livres sterling en 1869, l’île est la propriété de la famille Dean depuis 150 ans, mais l’arrière-petit-fils de l’acheteur choisit maintenant de la vendre. Plus personne n’y habite depuis 50 ans.

La faune et la flore riches ainsi que l’éolienne et les panneaux solaires servant à produire de l’électricité en font un endroit parfait où développer le tourisme.

La famille qui est actuellement propriétaire de l’île souhaite d’abord et avant tout que les acheteurs soient des amants de la nature.