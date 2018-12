Andréanne A. Malette développe plusieurs projets musicaux

L'arrivée de la trentaine l'été dernier n'a pas ralenti Andréanne A. Malette. Bien au contraire.

En 2019, l'auteure-compositrice-interprète a l'intention de réaliser différents projets musicaux. En plus de prendre part à son premier gala Célébration le 13 janvier au Théâtre du Casino du Lac-Leamy, à Gatineau, elle commencera, dès le début de l'année, à confectionner son prochain album.

«Janvier et février seront des mois de création. Le chalet est réservé, a-t-elle confié à l'Agence QMI. J'aimerais ça enregistrer l'album cet été ou à l'automne prochain pour qu'il sorte en 2020. Je me donne un ¨deadline¨ de maximum trois ans après le deuxième.»

Même si elle monte encore beaucoup sur scène pour sa tournée en lien avec son effort éponyme, sur lequel on retrouve le succès «Fou», la jeune femme s'intéresse toujours de près à la création.

«J'en ai besoin, ça fait partie de moi, et c'est ce qui permet d'enclencher la roue pour tout le reste. La base de ce métier-là, ce sont les chansons», a-t-elle précisé.

Andréane A. Malette sait déjà quelle direction doit prendre ce prochain disque. «On dirait que j'ai un ¨high cloud¨ au-dessus de ma tête depuis un an. Je n'ai pas écrit les chansons, mais il flotte. J'ai les titres, les idées, la thématique de l'album. Tout est là: il faut juste que je le mette sur papier.»

Un livre dans les plans

Ayant choisi de prendre en main les étapes de sa carrière depuis quelques années, d'autofinancer le développement de ses idées, la chanteuse a envie de donner au suivant. Elle souhaite que d'autres artistes puissent suivre la même voie qu'elle.

«J'ai commencé à donner des ateliers d'autoproduction. Je suis en train de faire un lire aussi là-dessus. Y'a beaucoup de monde qui m'approche pour avoir du ¨coaching¨ par rapport à ça. C'est un peu dans l'air du temps. On voit que c'est un modèle qui fonctionne et si je peux donner ce que j'ai appris dans les dernières années, ça me fait plaisir.»

Les choses vont d'ailleurs rondement pour Andréanne A. Malette. Avec son groupe de spectacle, elle ira à la rencontre de son public à maintes reprises au cours des premiers mois de 2019.

«La tournée se poursuit. On va avoir autant de dates sinon plus qu'on a eues cette année. Ça va être une belle tournée de 100 dates ou plus, ce qui est quand même très bon au Québec pour un artiste qui s'autoproduit.»

Pour consulter l'horaire de tournée de la chanteuse, on se rend au andreanneamalette.com.