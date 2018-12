Carlton de «Fresh Prince» veut poursuivre Fortnite

Plus tôt ce mois-ci, le rappeur 2 Milly poursuivait Epic Games en justice pour avoir utilisé, sans sa permission, une danse semblable à la sienne dans le jeu Fortnite.

Aujourd’hui, c’est au tour à l’acteur Alfonso Ribeiro de faire la même chose pour une autre danse.

Difficile de ne pas associer la danse suivante à Carlton, personnage de la série «Le Prince de Bel-Air».

Mais, depuis quelques mois, une génération qui n’a certainement pas connu la première diffusion de la série en 1990 s’amuse à reproduire cette danse dans la cour d’école. C’est à cause de Fortnite.

Une danse (ou emote) dans Fortnite ressemble beaucoup à la fameuse «Carlton Dance». Après tout, elle s’appelle quand même «Fresh» ; une référence assez évidente à «Fresh Prince».

TMZ explique que Ribeiro croit, selon les documents légaux obtenus par le site à potins, que la danse «Fresh» est une copie de la danse Carlton qu’il aurait inventée durant «Le Prince de Bel-Air».

Mais, rappelons qu’en 2015, l’acteur expliquait que la danse avait été fortement inspirée de Courtney Cox et Bruce Springsteen dans le vidéoclip pour «Dancing in the Dark»...