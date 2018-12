Chute du nombre de demandeurs d'asile à la frontière

Le nombre d'interceptions de demandeurs d'asile franchissant la frontière illégalement est tombé à son plus bas en novembre depuis l'été 2017, montre les plus récentes données d'Immigration et citoyenneté Canada.

Au cours du dernier mois, 1019 demandeurs d'asile ont été interceptés par la Gendarmerie royale du Canada (GRC) après avoir traversé la frontière terrestre entre les points d'entrée officiels. La grande majorité est arrivée au pays via le Québec et le fameux rang Roxham, en Montérégie, tandis que quelques dizaines ont opté pour la Colombie-Britannique et le Manitoba.

Il faut remontrer au mois de juin 2017, où 884 migrants avaient été interceptés par la GRC, pour trouver un nombre inférieur. Par la suite, l'arrivée massive de demandeurs d'asile, majoritairement des Haïtiens qui craignaient d'être forcés de quitter les États-Unis vers leur pays d'origine, avait fait exploser le nombre d'interceptions.

Depuis le début de l'année, 18 139 interceptions ont été réalisées à la frontière, dont 17 276 au Québec. L'an dernier, 20 593 migrants avaient été arrêtés à la frontière, dont 18 836 au Québec.