«Des thèmes à la mode qui deviennent censure»

La pièce Kanata, au cœur de la controverse culturelle de l’été, a finalement été présentée à Paris, en fin de semaine.

Une nouvelle qui suscite des sentiments partagés chez Mario Dumont, heureux d’une part que l’œuvre de Robert Lepage ait pu être dévoilée au public, mais indigné qu’elle n’ait pas trouvé son chemin vers le public québécois.

«Ça devrait nous interroger, au Québec, sur où on en est rendu en matière de censure, en matière de liberté d’expression, et comment un nouveau langage, une nouvelle vision, sous le principe noble de se vouloir inclusif avec tout le monde, devient une forme de censure qu’on ne veut pas voir s’installer dans le domaine de la création», a-t-il expliqué sur les ondes de LCN.

Robert Lepage, empêtré malgré lui dans un débat sur l’appropriation culturelle, avait dû fermer les valises de Kanata au Québec, d’abord et avant tout pour des raisons financières, certains coproducteurs ayant décidé de se retirer.

Le commentateur se dit absolument d’accord avec le fait que les Premières Nations et les différentes communautés culturelles prennent leur place, et «qu’on les aide, qu’on les encourage et qu’on encourage les producteurs à les inclure dans un maximum d’œuvres».

«Par contre, dire comme principe qu’on ne peut plus faire une œuvre qui touche les Autochtones si ce n’est pas des Autochtones qui jouent dedans, je suis en profond désaccord avec ça», poursuit-il.

«On ne veut pas vivre dans un monde où ce sont les fonctionnaires spécialisés en charte des droits et en égalité de tout le monde qui vont produire les œuvres d’art», conclut Mario Dumont.

Voyez la chronique complète de Mario Dumont ci-haut.