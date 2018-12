La date butoir pour une entente approche pour ABI

Le ministre du Travail, Jean Boulet, a rappelé aux deux parties dans le conflit de travail qui perdure à l’Aluminerie de Bécancour (ABI) qu’elles ont jusqu'à vendredi pour s'entendre sans quoi, le gouvernement va intervenir.

Elles devaient avoir réussi à s’entendre le 30 novembre dernier, mais le ministre avait repoussé la date butoir au 21 décembre à la demande du Conseil de médiation au dossier. Si l'impasse demeure, une hypothèse d'entente sera présentée aux deux parties.

Comme il s’agit d’une entreprise privée, une loi spéciale ne fait pas partie des options du gouvernement. Toutefois, comme l'aluminerie est très importante pour l'économie du Québec et qu'elle bénéficie de tarifs préférentiels d'électricité, le gouvernement peut tout de même agir.

«Je ne peux pas en dire plus sur la suite des choses présentement. J’ai toujours espoir qu’ils puissent s’entendre d’ici vendredi. Je sais que les deux parties se parlent et on espère qu’ils trouveront un compromis acceptable pour tous», a laissé savoir le ministre Boulet.

Selon Jean-Claude Bernatchez, spécialiste des relations de travail et professeur à l’Université du Québec à Trois-Rivières, la prochaine étape sera l’arbitrage.

Selon lui, le ministère du Travail connait très bien les positions des deux parties et a déjà une bonne idée des concessions qui peuvent être faites de part et d'autre.

«La meilleure façon d’éviter la fermeture de l’entreprise dans une situation d’arbitrage et peu importe le conflit, c’est un arbitrage très sensible aux demandes patronales, ce qui bien sûr risque de ne pas faire l’affaire du syndicat. Dans l’usine, il y a une longue histoire méfiance réciproque, les relations de travail étaient déjà difficiles», a-t-il expliqué.

Reste aussi à voir, en cas de règlement, quelle serait l'ambiance à l'intérieur de l'usine. Une partie de la production est actuellement assurée par les cadres qui auraient changé plusieurs façons de faire. Il semble que les nouvelles procédures de travail en continu demanderaient moins de personnel.

Les 1000 travailleurs d'ABI sont en lock-out depuis le 11 janvier.