La nouvelle inspectrice générale veut s'attaquer aux sols contaminés

La nouvelle inspectrice générale de Montréal Brigitte Bishop a amorcé lundi son mandat de cinq ans, annonçant avoir l’intention de se pencher plus en détail sur le phénomène des sols contaminés et la transparence des organismes à but non lucratif.

Sa nomination a été approuvée lundi par le conseil municipal. Elle a pris officiellement la relève de Me Denis Gallant, alors qu’elle était inspectrice générale par intérim depuis juillet et inspectrice générale adjointe depuis 2017.

Brigitte Bishop a indiqué que son mandat allait s’inscrire dans la continuité de son prédécesseur et allait poursuivre la surveillance de chantier.

Des analystes seront d’ailleurs ajoutés au bureau de l’inspecteur général (BIG) pour pouvoir identifier davantage de problèmes en amont.

Mme Bishop souhaite entre autres enquêter sur la disposition des sols contaminés par les entrepreneurs. «On veut mettre de l’énergie dans ce domaine», a-t-elle indiqué.

Elle veut aussi étudier la gestion des organismes à but non lucratif (OBNL). Depuis octobre, certains OBNL qui reçoivent d’importantes contributions de la Ville doivent se soumettre à la loi d’accès à l’information.

Me Bishop, qui a œuvré pendant 27 ans comme procureure à la Direction des poursuites criminelles et pénales, a reconnu que la collusion allait toujours exister.

«Tant que le message est fort que le BIG est là, que tous les organismes de lutte contre la collusion et corruption sont là et que les élus nous font confiance, je pense que c’est comme cela qu’on peut y arriver [à y faire face]», a-t-elle soutenu, assurant maintenir la pression pour lutter contre la corruption.