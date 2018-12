L’âge n'est pas un facteur pour diriger le PLQ, croit Rizqy

L’âge ne doit pas être un facteur dans la sélection du nouveau chef du Parti libéral, croit la possible prétendante à la direction du PLQ Marwah Rizqy.

L’ex-ministre Pierre Moreau a annoncé en fin de semaine qu’il ne serait pas candidat à la chefferie du PLQ et qu’il se retirait de la politique active, souhaitant que le prochain chef soit dans la trentaine ou la quarantaine.

«Honnêtement, je n’adhère pas à ça. Les militants vont choisir quelqu’un qui représente le PLQ, qui a un amour pour le Québec, peu importe son âge. Bernard Landry, jusqu’à son dernier souffle, voulait servir le Québec», a rétorqué Mme Rizqy, 33 ans, en entrevue avec le Journal.

La fiscaliste cite d’ailleurs l’ancien premier ministre péquiste en soulignant que le prochain chef devra «servir la patrie avant le parti».

Elle ne croit pas non plus que d’ex-élus des gouvernements Charest ou Couillard devrait s’empêcher de se porter candidat. «Il y a des gens qui étaient là avant moi, qui étaient là avant Dominique [Anglande], qui étaient là avant André [Fortin] et qui n’ont rien à se reprocher, et ils n’ont pas à avoir honte», a-t-elle indiqué.

Elle dégage beaucoup d'air

Elle se dit en accord avec Pierre Moreau, qui ne sent pas l’urgence de faire une course rapide. «Il n’y a pas d’urgence. M. Moreau a raison. Concentrons-nous d’abord à trouver les causes qui ont mené à notre pire défaite électorale de notre histoire», affirme-t-elle.

«L’urgence, c’est de se reconnecter, d’avoir une plateforme emballante. On n’a pas été capable de rejoindre les Québécois avec nos idées», a-t-elle ajouté.

Mme Rizqy le dit elle même, elle a «sa façon de faire de la politique». On l’a entendu récemment s’inquiéter du «risque de bilinguisation de nos établissements d’enseignement supérieur francophones [qui est] bien réel», une rare sortie du PLQ sur la question linguistique. «Si je vois une situation troublante, j’ai le devoir de la dénoncer», a-t-elle expliqué, en faisant référence à des cours en anglais donnés à l’Université de Montréal.

«Je sais que je dégage beaucoup d’air, ça peut plaire ou déplaire. Mais je n‘aurais pas été capable d’être dans un parti monolithique ou on doit rentrer dans le rang», ajoute-t-elle. Quant à l’UdeM, elle s’est entretenue lundi avec la direction. «Le message a été entendu et eux aussi ont dit ça ne va plus jamais arriver», a-t-elle dit.