Le FRAPRU dénonce le coût des loyers dans Ville-Marie

À quelques jours de Noël, le Front d’action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU) lance un cri du cœur pour attirer l’attention sur les dures conditions de vie de locataires défavorisés du centre de Montréal, tout en réclamant un ajout massif de logements sociaux.

«La situation [...] est épouvantable, tant la pauvreté et le mal-logement y subsistent», a dénoncé, lundi, Céline Magontier, du FRAPRU, lors de la présentation, avec le Comité logement Ville-Marie, de données provenant de l’Enquête nationale auprès des ménages menée en 2016 par Statistique Canada.

«L’ampleur et la gravité des problèmes de logement vécus dans l’arrondissement Ville-Marie dépassent de loin la réalité, pourtant très difficile, vécue à l’échelle de la ville de Montréal», a-t-elle ajouté, soulignant que plusieurs catégories de locataires souffrent de la faiblesse de leurs revenus conjuguée au coût élevé des loyers.

«En effet, le revenu annuel médian des ménages locataires de Ville-Marie est de 31 572 $, soit inférieur de 7228 $ à celui des autres locataires de Montréal, a fait remarquer le FRAPRU, lundi. Le loyer médian, lui, atteint 896 $ par mois, soit 127 $ de plus qu’à l’échelle de la Ville. La situation est particulièrement préoccupante dans les secteurs de Peter McGill et de Centre-Sud.»

En outre, «ce sont 17 855 ménages, comptant pour 48,2 % des locataires du quartier, qui dépensent plus que la norme de 30 % de leur budget en loyer, alors que leur revenu annuel médian est de 16 357 $». «De ce nombre, 11 240, soit plus de 30 % des locataires, en versent plus de la moitié. Plus inquiétant encore, 7560 engouffrent plus de 80 % de leur revenu uniquement pour le logement. Il s’agit de 20,5 % des locataires.»

Selon le Comité logement Ville-Marie, la situation est particulièrement inquiétante chez certaines catégories de locataires, comme les familles, les 15-24 ans, les plus de 65 ans, les personnes seules et celles issues de l’immigration récente.

Déplorant le manque de logements sociaux, les deux organismes réclament davantage d’efforts de la part des différents paliers de gouvernement pour en augmenter le nombre afin d’améliorer la situation des citoyens dans le besoin.