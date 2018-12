Le parc industriel pourrait être agrandi

Le parc industriel situé à Hébertville-Station pourrait bientôt être en mesure d'accueillir de grandes entreprises.

Les élus des cinq municipalités qui se partagent la gestion du parc industriel du secteur sud espèrent depuis longtemps accueillir d'importantes industries sur son territoire.

Le problème, c'est que le parc est au maximum de sa capacité, tout comme celui situé à Alma.

Il n'existe aucun autre endroit dans le secteur même dans la MRC qui répond aux critères recherchés par les grandes entreprises, c'est-à-dire un terrain d'une grande superficie, la proximité avec une voie ferrée et une route provinciale et la capacité de s'approvisionner en gaz naturel.

Les élus se sont adressés à la Commission de protection du territoire agricole du Québec pour qu'elle les autorise à empiéter sur une zone agricole afin d'agrandir le site.

Elle a d'abord refusé, puis s'est ravisée.

«Depuis quelques années, ici dans le secteur il n'y a pas eu de gros projets, a précisé le maire de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix et président de la Régie intermunicipale du parc industriel, André Fortin. Au niveau économique, ç’a été plus tranquille un petit peu, mais ça semble se stabiliser et aller mieux. L'objectif c'est d'être prêt si un projet se présente.»

La MRC Lac-Saint-Jean-Est a aussi modifié son schéma d'aménagement en conséquence.

«Il faut avoir un bon travail de fait parce que si on part à zéro, l'entreprise va s'en aller ailleurs tout simplement», a indiqué le maire d'Hébertville-Station, Réal Côté.

Ne reste plus qu'à convaincre le ministère de l'Environnement.