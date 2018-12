L'échantillon d'haleine obligatoire dès mardi

De nouvelles dispositions visant à contrer l'alcool au volant entreront en vigueur dès minuit partout au pays.

Entre autres, les policiers pourront dorénavant exiger d'un automobiliste qu'il fournisse un échantillon d'haleine en bordure de route, en toute circonstance. Auparavant, les représentants de l’ordre devaient avoir un motif raisonnable de croire qu'un conducteur avait bu pour pouvoir lui demander de «souffler dans la balloune».

Un conducteur qui refuse de se soumettre à un alcotest pourra faire l’objet d'une accusation criminelle.

«Les recherches soutiennent que près de 50 % des conducteurs dont le taux d’alcoolémie dépasse la limite légale ne sont pas détectés au moment des interceptions de vérification en bordure de la route», a expliqué le ministère de la Justice du Canada pour justifier cette modification de la loi.

«Dernier verre»

Par ailleurs, la nouvelle loi empêchera de recourir à la «défense du dernier verre» devant les tribunaux. Selon ce procédé juridique, un automobiliste pris en flagrant délit de conduite avec les facultés affaiblies par l'alcool pouvait tenter de plaider qu'il venait tout juste de boire son dernier verre d'alcool et, donc, que la substance n'avait pas encore été métabolisée par son corps et qu'elle ne se retrouvait pas dans son sang au moment de son arrestation.

En 2016, environ 70 000 accidents imputables à la conduite avec les facultés affaiblies ont été répertoriés au Canada. La consommation de drogue a joué un rôle dans 3000 d'entre eux.

«La conduite avec facultés affaiblies est la principale cause criminelle de décès et de blessures au Canada. On peut éviter à 100 % la conduite avec les facultés affaiblies. Ne mettez pas votre vie et celle des autres en danger en conduisant après avoir bu», avait appelé le ministre de la Sécurité publique, Ralph Goodale, dans un communiqué annonçant l'entrée en vigueur des nouvelles règles.