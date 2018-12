Les plans de données du CRTC jugés «insultants»

Le CRTC vient d’obliger Bell, Rogers et Telus à créer un plan de données mobiles à «moindre coût», mais ceux-ci s’avèrent encore bien trop chers pour trop peu de données, dénoncent des experts.

«C’est choquant et insultant pour les consommateurs», a réagi le directeur exécutif du Centre pour la défense de l’intérêt public, John Lawford.

D’ici 90 jours, Bell, Rogers et Telus devront donc offrir aux Canadiens un forfait comportant uniquement des données.

Le plan minimal que leur exige le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC): 15 $/mois pour 250 mégaoctets (Mo) et 30 $/mois pour 1 gigaoctet (Go).

Combler une lacune

«L’introduction de ces forfaits de données seulement à moindre coût permettra de combler une lacune précédemment identifiée dans le marché en mettant en place divers forfaits qui n’existaient pas auparavant sur le marché et qui sont offerts à différents prix et selon différentes capacités de données», a expliqué le CRTC dans la décision publiée lundi.

Celle-ci a été saluée par les trois entreprises nationales de télécommunications, qui ont toutes promis de lancer ces forfaits d’ici trois mois si ce n’était pas déjà fait.

Dans le cas de Bell et de Rogers, on a même promis de bonifier l’offre en augmentant le nombre de données ou en y ajoutant la messagerie texte et photo.

Prix trop élevés

Or, de nombreux experts et groupes de défense des consommateurs sont enragés à la suite de la décision du CRTC, notamment parce qu’ils considèrent que les prix demeurent excessifs pour la quantité de données offertes.

En plus des militants pour les droits des consommateurs, Bell avait même fait une proposition plus avantageuse pour les clients (500 Mo pour 15 $ et 1 Go pour 28 $) lors des consultations du CRTC.

«C’est assez curieux qu’ils appellent ça des offres à moindre coût, parce que ce ne sont pas du tout des offres économiques. Est-ce que c’est même un bon premier pas pour le CRTC? Non», s’est offusquée Anaïs Beaulieu-Laporte, analyste chez l’organisme Union des consommateurs.

«Le CRTC a accepté un petit nombre de propositions excessivement chères [...] dont plusieurs existent déjà. Ces forfaits sont tellement déséquilibrés [...] qu’ils ne répondent absolument pas aux besoins des personnes à faible revenu au Canada», a dénoncé pour sa part l’organisme OpenMedia.