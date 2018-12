Mahée Paiement met en vente sa superbe demeure

Mahée Paiement vient de mettre en vente sa maison de Boucherville. La comédienne et son mari demandent 1 699 000 $ pour la résidence qui comprend cinq chambres et trois salles de bain.

Située dans le recherché secteur du Boisé, cette maison a été construite en 2004. Avant que Mahée Paiement et sa famille s’y installent, la résidence bouchervilloise appartenait à Véronique Cloutier et Louis Morissette.

La maison de la rue des Châtaigniers offre des «pièces spacieuses et lumineuses grâce à son orientation sud», peut-on lire sur la fiche de vente.

«Au salon, le foyer avec son manteau de marbre et le lustre créent une ambiance chaleureuse et luxueuse», selon le courtier immobilier responsable de la vente de la maison de la comédienne et entrepreneure.

Une suite des maîtres «de rêve» avec salle de bain attenante, un walk-in «de rêve», un cellier et un garage triple font partie des points forts de cette demeure.

Mahée Paiement étant maman de trois enfants, le sous-sol avait été aménagé en immense salle de jeux.

La maison comprend également un terrain de plus de 36 000 pieds carrés avec une piscine creusée et une terrasse couverte d’un auvent.

