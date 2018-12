Semaine décisive pour sortir la France de la crise

Le gouvernement français a appelé lundi les derniers «gilets jaunes» encore mobilisés sur les routes du pays à lever les blocages, tout en engageant une course contre la montre pour mettre en oeuvre les mesures sociales promises pour apaiser la crise.

«Ça suffit!», s'est exclamé le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner, à propos des ronds-points et axes routiers toujours bloqués par les «gilets jaunes».

Après la nette décrue des violences et de la mobilisation observée samedi, le gouvernement espère une sortie de crise, mais doit gérer l'épineuse question de ces blocages sur les routes à travers la France.

«Nous avons commencé dès la semaine dernière, des ronds-points ont été évacués, nous allons poursuivre cela», a ajouté le ministre.

Le président de l'Assemblée nationale Richard Ferrand, un proche du président Emmanuel Macron, a déclaré que l'envoi de policiers ou de gendarmes «à la campagne» pour «libérer l'espace public», n'était pas exclu.

«Si le gouvernement fait ça, c'est vraiment qu'il n'a rien compris», a déclaré à l'AFP un porte-parole des «gilets jaunes» de Saône-et-Loire, Pierre-Gaël Laveder.

À Châtellerault, où les «gilets jaunes» s'attendaient à être expulsés dès lundi matin, les manifestants ont incendié certaines de leurs cabanes dimanche soir.

Dans la nuit de dimanche à lundi, des incendies volontaires ont été observés sur des autoroutes du sud de la France. Lundi matin, le gestionnaire autoroutier français Vinci a fait état de manifestations «moins nombreuses» que depuis le début du mouvement, mais signalait «une quarantaine d'échangeurs» toujours perturbés et certains accès fermés.

«On ne peut pas continuer à paralyser l'économie française, paralyser le commerce dans nos villages, dans nos villes en "embolisant" un rond-point», a plaidé le ministre de l'Intérieur.

Depuis le début du conflit, le 17 novembre, les cinq week-ends de méventes ont coûté deux milliards d'euros au secteur du commerce, affirme le Conseil national des centres commerciaux.

De son côté, le premier ministre français Édouard Philippe a donné le coup d'envoi d'une semaine décisive pour tenter de remettre à flot la majorité présidentielle, en détaillant, dimanche soir dans un entretien au quotidien économique Les Échos, les gestes annoncés six jours auparavant par le chef de l'État.

Édouard Philippe a dit avoir «reçu le message des Français: ils veulent que nous allions plus vite sur le pouvoir d'achat tout en les associant davantage à la décision».

Dans l'entretien avec Les Échos, il a dessiné les contours des mesures censées mettre fin à une crise d'un genre inédit qui secoue la France depuis un mois.

Ces mesures, dont la hausse de 100 euros par mois pour les salariés payés au salaire minimum, la défiscalisation des heures supplémentaires ou l'exemption d'une hausse de taxe pour certains retraités, vont coûter environ «10 milliards d'euros» et creuser le déficit, qui devrait atteindre 3,2% du PIB en 2019.

Afin d'atténuer les conséquences pour les finances publiques, le gouvernement a décidé de décaler d'un an la baisse du taux d'impôt sur les sociétés qui devait s'appliquer dès l'année prochaine. Seules les entreprises avec un chiffre d'affaires inférieur à 250 millions d'euros pourront en profiter dès 2019.

Ces mesures doivent désormais être présentées en projet de loi mercredi en Conseil des ministres, avant de passer devant l'Assemblée nationale jeudi et le Sénat vendredi.

Le timing est serré. Richard Ferrand en a appelé à «la responsabilité des parlementaires» pour valider les mesures dès vendredi, afin qu'elles soient applicables au 1er janvier, comme l'avait promis Emmanuel Macron.

Le président va réunir mardi à l'Élysée ses ministres et des acteurs économiques pour organiser la grande concertation nationale annoncée dans le cadre des mesures prises pour répondre à la colère des «gilets jaunes».

Lancée sur deux mois et demi, cette consultation doit s'appuyer fortement sur les maires et aborder quatre grands thèmes (transition écologique, fiscalité, organisation de l'État, démocratie et citoyenneté, où a été ajoutée l'immigration).

Un débat où il sera notamment question du référendum d'initiative citoyenne (RIC), une des principales revendications des «gilets jaunes».

Le premier ministre s'est déclaré favorable sur le principe, qui peut être un «bon instrument dans une démocratie», mais «pas sur n'importe quel sujet ni dans n'importe quelles conditions».