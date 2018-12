Un chien patiente un mois devant sa maison brûlée

Lorsqu’elle a évacué sa résidence californienne en raison de l’incendie «Camp Fire», Andrea Gaylord était persuadée qu’elle ne reverrait jamais son chien Madison.

Lorsqu’elle a enfin eu l’autorisation de revenir à la maison un mois plus tard, son fidèle compagnon Madison, un berger d’Anatolie, l’attendait patiemment devant sa maison partie en fumée, rapporte ABC 10.

Le «Camp Fire» a fait des dizaines de morts et plus de 200 disparus au mois de novembre dernier. Comme ses voisins, Andrea Gaylord avait reçu l’ordre d’évacuer et a été contrainte de laisser ses deux chiens, Miguel et Madison, derrière elle.

Miguel avait été rapidement localisé grâce à une association, mais Madison était introuvable.

Il y a un peu plus d’une semaine, lorsqu’elle est revenue à la maison, une surprise poilue l’attendait : Madison montait la garde.

«Elle est la meilleure des chiennes», a lancé Andréa à la chaîne américaine.