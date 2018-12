Un chihuahua défend sa maîtresse des griffes d’un ours

Attaquée par un ours, une femme de la Pennsylvanie doit probablement sa vie aux efforts acharnés de son petit chihuahua et aux coups de poing qu’elle a assénés à la bête.

Intriguée par les aboiements de son chien, qui porte le nom de Bear (ours) par un curieux hasard, Melinda LeBarron est sortie de sa maison, située à la campagne, pour comprendre ce qu’il se passait, un soir de la semaine dernière.

Un ours noir l’a aussitôt attaquée et s’est mis à la traîner vers un endroit boisé. Mme LeBarron s’est débattue de toutes ses forces en frappant la bête à répétition, tandis que son chihuahua ne cessait d’aboyer et de mordre l’ours, rapportent plusieurs médias américains.

La femme de 51 ans a été traînée sur 70 mètres, jusqu’au moment où l’ours exaspéré a décidé de lâcher sa prise pour tenter de s’en prendre au petit chien.

Elle a ensuite réussi de peine et de misère à regagner sa maison.

Dans un état critique, mais stable à l’hôpital, Mme LeBarron souffre de plusieurs morsures et de multiples fractures. Même si elle a de la difficulté à parler, elle a laissé entendre qu’elle était en vie grâce à son chien.

Le petit chihuahua croisé a été plus chanceux que sa maîtresse, puisqu’il s’en est tiré avec des blessures beaucoup moins sérieuses qu’elle. Il était retourné, lui aussi, à la maison par ses propres moyens. On l’a retrouvé tremblant de peur sous un lit.