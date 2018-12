Une commande de 20 nouveaux tramways à Bombardier

Bombardier Transport a reçu une troisième commande ferme de la société de transport de la région de la vallée de l’Alb, en Allemagne, pour 20 tramways Flexity bimodes supplémentaires. La valeur de cette nouvelle commande est d’environ 87 millions d’euros, soit environ 132 millions $ CAN.

Bombardier a précisé lundi que la livraison des nouveaux tramways à Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG) s’échelonnera de mai 2020 à mars 2021.

Cette commande s’inscrit dans le cadre d’une entente entre Bombardier et AVG conclue en 2009 qui portait sur un total de 75 véhicules.

«Les véhicules bimodes circulent à la fois sur le réseau de tramways et sur le réseau ferroviaire, a souligné Bombardier en annonçant la nouvelle commande. Les passagers peuvent donc se rendre directement de la banlieue au centre-ville confortablement et sans avoir à changer de train. Les véhicules sont conçus pour répondre aux exigences de la ville et de la région de Karlsruhe.»

Chaque véhicule peut accueillir 244 passagers, dont 93 assis.