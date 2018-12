Une hausse moyenne des taxes de 3,5% à Lévis

Pour la deuxième année de suite, le maire Lehouillier a encore battu son record de hausse du taux de taxes. En 2019, les citoyens et les commerçants de Lévis devront payer 3,5% de plus par rapport à 2018.

Le budget 2019 a été dévoilé lundi en fin d’après-midi. Sauf surprise, il sera vraisemblablement adopté à l’unanimité du conseil municipal – entièrement contrôlé par Gilles Lehouillier – plus tard en soirée.

Lévis a de nouveau expliqué cette hausse de 3,5% par la nécessité de bonifier les infrastructures dans une municipalité en plein boom immobilier. «Nous sommes confrontés à la situation suivante : une ville en pleine croissance avec une très faible marge de manœuvre (...) Nous devons investir davantage comme c’est le cas dans les grandes villes en pleine croissance», a indiqué le maire Lehouillier. Dans un communiqué de presse, la municipalité a affirmé que «bien qu’un travail rigoureux de réduction des dépenses ait été réalisé, l’administration municipale a dû faire ce choix difficile».

La faute au gouvernement du Québec

Il y a un an, M. Lehouillier a dit espérer pouvoir limiter la hausse des taxes au niveau de l’inflation (2,1% projetés pour 2019). Pour expliquer son échec, le maire a notamment évoqué «la faible participation ou l’absence de participation gouvernementale à certains projets névralgiques tels que le viaduc Saint-Rédempteur».

En 2019, «par souci d’équité», Lévis a d’ailleurs uniformisé sa hausse de 3,5% au résidentiel, au commercial et aux bâtiments industriels. La municipalité a malgré tout tenu à rappeler que sa charge fiscale demeure une des plus faibles parmi les 10 plus grandes villes québécoises.

Pour une maison évaluée à 288 000 $, l’augmentation annuelle moyenne des taxes sera de 94 $, à Lévis, en 2019 (voir la répartition, par secteur, plus bas).

PTI encore en hausse

Le Programme triennal d’immobilisations (PTI) 2019-2020-2021 totalise 358,3 millions $, en hausse par rapport aux 330 millions $ de l’an dernier. Ce PTI «se démarque par un plan sans précédent de mise à niveau des axes routiers (50 millions$) et des infrastructures d’aqueduc et d’égouts (66 millions$)», a soutenu le maire Lehouillier.

En date du 31 décembre 2017, la dette consolidée de Lévis s’élevait à 443 millions$ sur des actifs de 1,58 milliard$.

Hausse des taxes résidentielles par secteur en 2019 (pour une résidence unifamiliale évaluée à 288 000 $)

* Moyenne de la Ville : 3,5%

Charny : 3,9%

Ex-Lévis : 3,1%

Pintendre : 3,5%

Saint-Étienne-de-Lauzon : 3,8%

Saint-Jean-Chrysostome : 3,8%

Saint-Joseph-de-la-Pointe-de-Lévy : 4%

Saint-Nicolas : 3,7%

Saint-Rédempteur : 3,9%

Saint-Romuald : 3,5%

Sainte-Hélène-de-Breakeyville : 3,8%

Source : Ville de Lévis