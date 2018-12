5 trucs pour accélérer votre passage à l’aéroport

À l’approche des Fêtes, l’aéroport Montréal-Trudeau sera grandement achalandé alors qu’on estime qu’environ 55 000 voyageurs y transiteront chaque jour.

Voici quelques conseils à respecter pour faciliter votre passage à l’aéroport :

1. Attention aux cadeaux. Si vous amenez des cadeaux avec vous, pensez à les mettre dans votre bagage enregistré qui voyagera en soute. Si vous devez absolument transporter un cadeau avec vous en cabine, ne l’emballez pas inutilement, puisqu’il est fort probable qu’on vous demande de le déballez au contrôle de sécurité.

2. Planifiez vos déplacements. Les chantiers routiers et la météo pourraient perturber votre route vers l’aéroport. Prenez donc le temps de planifier votre itinéraire et de vérifier l’état de la circulation afin de ne pas être en retard. Rappelez-vous que vous devriez être à l’aéroport trois heures avant un vol international et deux heures avant un vol domestique.

3. Vérifiez l’heure de votre vol. Que ce soit en raison de la météo, d’un ennui mécanique ou autre, l’heure de votre vol peut changer et c’est votre responsabilité de vous en informer. Consultez le site d’Aéroports de Montréal ou communiquer avec votre compagnie aérienne.

4. Ne perdez pas de temps. Une fois rendu à l’aéroport, complétez votre enregistrement et passez ensuite le contrôle de sécurité. Vous pouvez même réserver à l’avance l’heure de votre passage au point de contrôle en utilisant le service SecurXpress, sur le site d’Aéroports de Montréal.

5. Préparez votre déclaration électronique. Téléchargez l’application mobile FrontièreCan qui vous permet de préparer votre déclaration sur votre téléphone intelligent. Lors de votre retour au pays, vous n’aurez qu’à scanner le code QR à l’une des bornes libre-service, réduisant de moitié le temps de traitement.